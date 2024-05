Vitamina C per prevenire il sanguinamento gengivale

Le gengive sanguinanti spesso sono un segnale di un processo infiammatorio in atto ( gengivite ). Una manifestazione solitamente non dolorosa, ma alquanto fastidiosa, da non sottovalutare, vista la sua possibile degenerazione in parodontite .

Gengive che sanguinano: lo studio sulla carenza di vitamina C

In generale, la vitamica C aiuta anche a preservare la salute dei denti.

Rafforzando la dieta con l'aumento del consumo di cibi ricchi di vitamina C si contrasterebbe il sanguinamento gengivale, causa della parodontite. Uno studio suggerisce che le gengive sanguinanti possono essere un segno di bassi livelli di questa vitamina, conosciuta anche come acido ascorbico, che contribuirebbe in maniera significativa alla salute orale, oltre a sostenere le difese immunitarie e a svolgere un'azione antiossidante per l'intero organismo. Lo studio condotto dall'Università di Washington, pubblicato sulla rivista Nutrition Reviews, ha esplorato i vantaggi aggiuntivi del consumo di vitamina C nella dieta quotidiana in grado di contribuire alla guarigione delle gengive sanguinanti.