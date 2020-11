Vitamina C in frutta e verdura di novembre e dicembre

La vitamina C , conosciuta anche come acido ascorbico , è una delle vitamine di cui si sente parlare più spesso nei mesi autunnali e invernali , perché tra le sue tante proprietà ha quella di stimolare le difese del sistema immunitario , messe a dura prova proprio durante i periodi più freddi.

Non meno importante, è utilissima in caso di anemia perché agevola l'assorbimento del ferro , oltre a quello della vitamina E , anch'essa molto importante perchè protegge la pelle dai nocivi raggi ultravioletti .

Ma l' azione antinfiammatoria e quella antivirale , che la rendono in grado di prevenire raffreddori e sintomi influenzali, non sono le uniche virtù di questa vitamina. Possiede anche un forte potere antiossidante , abbassa il colesterolo , previene il rischio di malattie cardiache e riduce quello di infarto . Inoltre, contribuisce alla produzione di collagene , mantiene sani i tessuti connettivi , stimola la guarigione delle ferite , previene le emorragie e facilita la riparazione delle ossa in caso di frattura .

Frutta e verdura di stagione ricche di vitamina C

Tutta la frutta e la verdura contengono, in quantità variabile, vitamina C.

Secondo la Società Italiana di Nutrizione Umana la dose giornaliera di assunzione consigliata è di 105 mg per gli uomini e 85 mg per le donne.

Purtroppo, essendo molto delicata e instabile, si deteriora e diminuisce notevolmente con la cottura o con la conservazione troppo prolungata nel tempo. Meglio quindi, quando è possibile, consumare gli alimenti crudi o immediatamente dopo averli tagliati e preparati.

Quelli che ne hanno il maggior quantitativo sono kiwi, agrumi, uva, pomodori, peperoni, frutti di bosco, verdura verde e verdura della famiglia del cavolo.

Non tutti questi cibi, però, sono reperibili nei mesi di novembre e dicembre. Ecco quelli che invece, si possono trovare in vendita o nel proprio orto in questo periodo.

Kiwi

Inizia la maturazione nel mese di novembre e la sua varietà più diffusa è la Hayward. In questo frutto la quantità di vitamina C è nettamente superiore a quella degli agrumi, tanto che arriva a 85 mg ogni 100 grammi.

Arance, mandarini e pompelmi

Frutto invernale per eccellenza, l'arancia continua però ad essere reperibile fino a primavera inoltrata. Le tipologie tra le quali scegliere sono tantissime: Tarocco, Moro, Sanguinello, Newhall, Navelina, Valencia e Ovale. Si differenziano per colore, dimensione e gusto e tutte si possono consumare non solo in forma solida, ma anche come spremute e marmellate.

Il loro apporto di vitamina C? In media è pari a circa 50 mg ogni 100 grammi, ma alcune varietà superano anche i 69 mg.

Più piccoli e decisamente più dolci delle arance, anche i mandarini sono ricchi di vitamina C, visto che ne contengono 42 mg per 100 grammi. Ancora di più le Clementine, che arrivano a 58,8 mg.

Della stessa famiglia anche il pompelmo, solitamente bevuto sotto forma di spremuta. In questo caso la concentrazione di vitamina C è pari a 48 mg per 100 grammi.

Limone

A causa del suo sapore aspro, questo agrume non viene comunemente mangiato come gli altri, nonostante il suo contenuto di vitamina C sia decisamente elevato.

Invece di ingerirlo direttamente, si può berne il succo o unirlo a diverse ricette di carne, pesce o dolci, pur tenendo in considerazione che la cottura ne diminuisce drasticamente la quantità vitaminica pari, a crudo, a quella delle arance.

Uva

Questo frutto arriva sulle nostre tavole già da settembre, ma continua a essere disponibile per tutto l'autunno. Il suo succo può contenere fino a 340 mg di vitamina C per 100 grammi.

Broccoli, cavolfiore, cavolo riccio e cavoletti di Bruxelles

Non sempre amatissimi, soprattutto dai più piccoli, i broccoli sono però tra gli alimenti più ricchi di vitamina C. Ne contengono, infatti, circa 77 mg ogni 100 grammi se mangiati crudi e 64 mg se bolliti.

Della stessa famiglia il cavolfiore, anch'esso ottimo alleato, se pur minore, per l'assunzione di vitamina C. Il suo apporto da crudo si ferma infatti a 48,2 mg.

Meno noto il cavolo riccio. Estremamente ricco di vitamina C (120 mg su 100 g da crudo), aiuta facilmente a coprire il quantitativo giornaliero consigliato.

I cavoletti di Bruxelles, infine, ne contengono 81 mg se crudi o 52 per 100 grammi cotti.

Prezzemolo

Erba aromatica tra le più usate, non fa parte della famiglia delle verdure, né tanto meno di quella della frutta, ma è un autentico concentrato di vitamina C, visto che 100 grammi equivalgono a 133 mg.

Certo, essendo usato in cucina non come alimento a sé stante bensì come insaporitore di pietanze, la quantità ingerita ogni singola volta è minima, ma questo non significa che non dia il proprio contributo al benessere generale.