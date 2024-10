Vitamina B1 e alcolismo

La vitamina B1 è anche conosciuta come aneurina , per la sua importanza nel mantenimento dell'efficienza nervosa, o antiberiberica , in virtù dei tipici segni clinici riconducibili alla sua carenza nutrizionale: la sindrome da malnutrizione Beri-Beri .

L'alcol etilico è una sostanza che interagisce con le cellule nervose provocando lo stato di ebrezza a discapito della lucidità mentale; in virtù di questa caratteristica è considerato una principio nervino e, come per gli oppiacei o altre droghe, si tratta di una molecola che può generare tossicodipendenza .

Tiamina e alcolismo

L'abuso cronico di etanolo (alcolismo) produce un deficit di vitamina B1 che scatena l'Encefalopatia di Wernicke; questo disturbo è di tipo acuto e si manifesta con: oftalmoplegia (paralisi estrinseca o intrinseca del bulbo oculare), atassia (perdita della coordinazione muscolare), disturbi della deambulazione e stato confusionale . Le relative complicazioni sono principalmente di tipo degenerativo nervoso e vascolare.

La correlazione tra alcolismo ed Encefalopatia di Wernicke riguarda diversi aspetti della vitamina B1; in primo luogo, l'alcolismo determina inappetenza e conseguente malnutrizione generale. Come abbiamo già visto, la vitamina B1 è presente in molti alimenti ma soprattutto nei cereali integrali, nel germe di grano e nei legumi; è palese che NON si tratti di alimenti facilmente reperibili per un alcolista che, per lo più, fa uso di prodotti occasionali, fortuiti e quindi di bassa qualità. Inoltre, la B1 (al contrario di altre molecole della stessa famiglia) NON è una vitamina facilmente immagazzinabile nel fegato (anche se normalmente presente negli epatociti); ciò significa che l'organismo non ha la possibilità di gestirne le riserve, di conseguenza può andare incontro a IPOvitaminosi. Come se non bastasse, la vitamina B1 manifesta una fortissima sensibilità ad alcuni additivi, i solfiti, che sono agenti conservanti utili a prevenire l'ossidazione delle derrate. Sono solfiti: anidride solforosa, bisolfito di potassio e bisolfito di sodio, tutti utilizzati nella preparazione del vino (oggetto d'abuso nell'alcolismo) o in quella della frutta disidratata. E' anche opportuno ricordare che l'alcolismo provoca un malassorbimento cronico intestinale che, legato a quanto riportato sopra, determina una carenza pressoché inevitabile di vitamina B1 nei soggetti affetti da etilismo cronico.

Per l'alcolista la vitamina B1 è ancor più importante rispetto al soggetto sano; essa, negli epatociti, è coinvolta direttamente nei processi di metabolizzazione e smaltimento dell'alcol; non a caso, nella clinica, per ridurre l'alcolemia in episodi acuti, s i utilizzano iniezioni fino a 300-600mg/die di vitamina B1 o di insulina (che, nonostante abbia la capacità di accelerare fino al 25% lo smaltimento dell'alcol etilico, presenta troppi effetti collaterali per essere utilizzata a dosi massicce). Durante la disintossicazione è utile l'impiego di metadoxina (che favorisce il rilascio di GABA come antagonista del glutammato, molecola forse responsabile delle manifestazioni da astinenza da alcol).

La terapia dell'Encefalopatia di Wernicke è costituita da iniezioni endovena (fino a 100mg) di vitamina B1 per diversi giorni, rinforzata ulteriormente da assunzioni orali di circa 50mg.

