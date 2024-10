A cosa serve la vitamina H o biotina? Dove si trova?

La vitamina H - "H" sta "Haar und Haut", parole tedesche per "capelli e pelle" - meglio definita biotina e talvolta indicata anche come vitamina B7 o vit B8, è una vitamina idrosolubile del complesso B. Nota: la nomenclatura "informale" delle vitamine può variare in base al Paese, al periodo o all'ente di ricerca; il termine B7, ad esempio, è spesso utilizzato anche per definire l'inositolo - per questa ragione si consiglia sempre di affidarsi al sostantivo scientifico, in questo caso "biotina". Coinvolta in una vasta gamma di processi fisiologici, sia nell'uomo che in altri organismi, pare che la vitamina H sia legata soprattutto al metabolismo di grassi, carboidrati e aminoacidi. La sua presenza nei cibi è pressoché ubiquitaria, anche se biodisponibile nei cibi di origine animale. In una dieta varia ed equilibrata, un'eventuale carenza nutrizionale risulta molto rara per il soggetto sano - con poche eccezioni. Non si conoscono effetti collaterali da tossicità alimentare. La vitamina H è composta da un anello ureido fuso con un anello tetraidrotiofene. L'anello ureido funge da vettore di anidride carbonica nelle reazioni di carbossilazione. Shutterstock

Quanta ne serve? Per diverse ragioni - che vedremo meglio sotto - in molti paesi non è stato stabilita una quota di assunzione giornaliera raccomandata di vitamina H. E' stata tuttavia identificata una cosiddetta assunzione adeguata (AI) - sia dall'ente statunitense che europeo - sulla base dell'intake medio della popolazione, che pare soddisfi pienamente i bisogni generali. Per il U.S. Institute of Medicine (IOM), gli IA della vitamina H per maschi e femmine (eccetto quelli in gravidanza e allattamento) corrispondono a quanto segue: 5 μg / die di biotina per i bambini di età compresa tra 0 e 6 mesi

6 μg / die per bambini di età compresa tra 7 e 12 mesi

8 μg / die per bambini di 1-3 anni

12 μg / die per bambini di 4-8 anni

20 μg / die per bambini di 9-13 anni

25 μg / die per soggetti di 14-18 anni

30 μg / die di biotina per quelli di età pari o superiore a 19 anni. Gli IA di vitamina H per le donne in gravidanza o in allattamento, rispettivamente, sono: 30 μg / die di biotina per le donne in gravidanza di età compresa tra 14 e 50 anni;

35 μg / die per quelle in allattamento della stessa età. L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) afferma che l'assunzione adeguata di vitamina H corrisponda a 40 μg / die in gravidanza e 45 μg / die in allattamento. Per i bambini di età compresa tra 1 e 17 anni, le IA aumentano con l'età da 20 a 35 μg / giorno.

Digestione e assorbimento Per poter assorbire correttamente la biotina alimentare è necessario assicurare una digestione completa dei pasti, in quanto spesso è vincolata a residui di lisina (amminoacido) che devono essere idrolizzati dalla peptidasi pancreatica. L'assorbimento della vitamina H avviene nell'intestino, più precisamente nel digiuno e nell'ileo prossimale; i meccanismi sono ancora poco conosciuti ma è plausibile che la sua transizione avvenga per gradiente di concentrazione grazie al sodio (Na).

A cosa serve la biotina? Come anticipato in premessa, la vitamina H è un componente importante degli enzimi coinvolti in vari processi metabolici, come la digestione, la sintesi proteica, la gluconeogenesi e la crescita cellulare. È anche richiesta per il catabolismo e l'utilizzo dei tre aminoacidi a catena ramificata: leucina, isoleucina e valina. Permette la sintesi degli acidi grassi e sembra utile al mantenimento omeostatico della glicemia. Più precisamente, le funzioni della vitamina H sono di tipo coenzimatico-carbossilasi, enzimi appartenenti alla categoria delle liasi che fissano una molecola di CO2 e la trasferiscono successivamente in quella da carbossilare; in particolare, la vitamina H è il coenzima di 4 carbossilasi molto importanti: Piruvato carbossilasi → gluconeogenesi

Propionil CoA carbossilasi → metabolismo del propionato

Metilcrotonil CoA → metabolismo degli aminoacidi ramificati

Acetil CoA carbossilasi → sintesi degli acidi grassi.

Distribuzione nell'organismo Come si può dedurre dalle numerose funzioni metaboliche della vitamina H, la sua concentrazione all'interno dell'organismo dev'essere uniformemente distribuita; infatti, rappresentando un coenzima determinante nella carbossilazione, la vitamina H è richiesta in tutti i distretti corporei (sotto forma di biocitina) con particolare densità all'interno del fegato, nel quale la gluconeogenesi, il metabolismo degli aminoacidi ramificati e la sintesi degli acidi grassi sono particolarmente attivi. Il meccanismo di veicolazione della vitamina H non è specifico; essa si trova sia in forma libera nel plasma (20%) che in forma legata ad albumina e globuline.

Come capire se si ha carenza di biotina? La carenza di vitamina H è molto rara, soprattutto nell'adulto. Può essere causata da un'assunzione dietetica inadeguata o più frequentemente dall'ereditarietà di uno o più disturbi genetici congeniti che influenzano il metabolismo della stessa – come la carenza dell'enzima HLCS (dall'inglese holocarboxylase synthetase) che collega covalentemente la biotina alla carbossilasi, nella quale la vitamina H agisce da cofattore; lo screening neonatale per la carenza di biotinidasi è iniziato negli anni '80. La carenza di vitamina H si verifica, tra i soggetti sani, con maggior frequenza nelle nutrici e nelle gravide; quasi la metà delle donne in gravidanza mostra un aumento anormale dell'acido 3-idrossisovalerico, che riflette il ridotto stato della biotina. Il deficit subclinico può causare sintomi lievi di natura psicologica e neurologica, come depressione, letargia, allucinazioni, intorpidimento e formicolio delle estremità. Nei quadri più severi possono comparire il diradamento dei capelli (alopecia), unghie fragili, l'eruzione cutanea – in genere sul viso, oppure sui genitali – congiuntivite. Gli individui con disturbi ereditari hanno evidenze di alterata funzionalità del sistema immunitario, inclusa una maggiore suscettibilità alle infezioni batteriche e fungine. È invece più frequente che si manifesti un difetto dell'apporto di vitamina H nelle persone con complicanze o condizioni anomale come: pazienti alimentati per via parenterale ;

; affetti da malassorbimento intestinale;

intestinale; soggetti che abitualmente consumano solo uova crude come fonte alimentare di origine animale (alcuni tipi di vegetarianismo). Ciò accade a causa dell'azione vincolante dell'avidina, una proteina contenuta nell'albume che, se non precedentemente denaturata con la cottura, ostacola l'assorbimento della vitamina H agendo da antinutriente.

Quando non prendere la biotina? L'eccesso nutrizionale di vitamina H è improbabile, e con esso la sua tossicità. Nemmeno il sovradosaggio per bocca (fino a 10 mg / die) sembrerebbe in grado di provocare reazioni avverse.