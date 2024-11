Vino, anidride solforosa e solfiti fanno venire mal di testa?

Nella produzione su larga scala del vino, come in quella di molte altre pratiche agrarie, è indispensabile avere una certa standardizzazione dei processi produttivi, nonché una sufficiente garanzia di terminare correttamente il ciclo di trasformazione. Una delle grosse difficoltà relative alla vinificazione è data dalla contaminazione microbiologica indesiderata ; è ormai chiaro che per ottenere alcol etilico dal fruttosio dell' uva sia indispensabile una fermentazione alcolica ad opera dei lieviti anaerobi (il più comune è il gruppo dei Saccharomyces cerevisiae), ma ciò non toglie che possa verificarsi una certa competizione biologica ad opera di altri microorganismi sul substrato zuccherino. Nel caso in cui prevalga la crescita microbiologica di altre specie (più spesso aerobie che producono acido acetico), il risultato finale viene inevitabilmente alterato vanificando l'intero ciclo produttivo. E' importante specificare che, oltre alla fermentazione del mosto, sono diversi i momenti del ciclo nei quali può avvenire la contaminazione indesiderata (botti, bottiglie...) e, per evitare di perder tempo e risorse, l'industria di vinificazione si avvale dell'utilizzo di un conservante utile ad interrompere l'attività biologica dei microorganismi indesiderati in tutte le fasi: si tratta dell' anidride solforosa - SO 2 .

Anidride solforosa e solfiti

L'anidride solforosa è addizionata ai mosti in forma di SO 2 gassosa o metabisolfito di potassio. In realtà, questa componente viene prodotta anche dall'azione fermentativa dei Saccharomyces cerevisiae, i quali riducendo lo ione SO 4 in SO 2 rendono l'ambiente inadatto alla proliferazione di altri microorganismi. Non tutti i saccaromiceti vantano questa peculiarità, ma alcuni arrivano a produrne fino a 200-300 mg/l.

L'anidride solforosa interagisce con il substrato nella quale si dissolve; al termine del processo chimico risulta presente in due forme, una combinata ed una libera. NB. Se la parte di SO 2 libera svanisce per evaporazione, quella combinata si scinde per ripristinare l'equilibrio. Questa anidride solforosa libera è suddivisa in ioni bisolfito e molecolare, ma solo quest'ultimo è l'agente responsabile del potenziale di conservazione antisettico. La quantità di bisolfito molecolare aumenta al calare del pH: