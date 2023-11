Spesso il contenuto in polifenoli non è sufficiente a giustificare il consumo del vino; esistono condizioni patologiche o fisiologiche speciali che non traggono alcun vantaggio dal consumo di vino, anzi, potrebbero potenzialmente riceverne un danno metabolico. Secondo i Livelli di Assunzione Raccomandata dei Nutrienti (LARN), il vino e le altre bevande alcoliche in genere NON devono essere consumate da: soggetti di età inferiore ai 18 anni, donne gravide, diabetici, guidatori, terapizzati con alcuni farmaci ecc.

Il diabete è un' alterazione metabolica conseguente ad una riduzione di efficacia del meccanismo tra INSULINA e RECETTORE. In base all' eziologia ed alla condizione clinica, il diabete mellito si classifica in tipo 1 e tipo 2, i quali sono rispettivamente di tipo INSULINO-DIPENDENTE (per difetto endocrino del pancreas ) e (solitamente!) NON- INSULINO DIPENDENTE ma caratterizzato da INEFFICACIA della captazione ormonale periferica.

Quindi: nel diabete vino sì o no?

Ad oggi, l'opinione degli specialisti è sufficientemente univoca: in caso di diabete (sia di tipo 1 che di tipo 2) il consumo sistematico che supera la razione consigliata di bevande alcoliche, quindi anche di vino, è sconsigliato. Tuttavia, esistono alcune sfaccettature sperimentali che meritano di essere riportate.

Uno studio di Robert Metz, Sheldon Berger ed Mary Mako, intitolato "Potentiation of the Plasma Insulin Response to Glucose by Prior Administration of Alcohol: An Apparent Islet-Priming Effect " e pubblicato su "Diabetes August 1969 18:517-522; doi:10.2337/diab.18.8.517", ha descritto una correlazione diretta tra somministrazione di alcol etilico nell'uomo ed AUMENTO della risposta insulinica. Nel diabete tipo 2, che spesso si associa ad obesità e ad altre complicanze dismetaboliche come le alterazioni della lipidemia, mantenere bassi livelli di insulina circolante è assolutamente fondamementale. L'eccesso nella produzione endocrina di insulina è causato dall'perglicemia e dalla resistenza periferica, che assieme determinano alcuni scompensi tra i quali: l'eccesso di liposintesi (deposito di grassi) e l'ossidazione delle lipoproteine (ridotta efficienze del trasporto del colesterolo ed aterogenesi). In considerazione dei risultati ottenuti da Metz, l'assunzione del vino nei diabetici di tipo 2 è assolutamente sconsigliabile.

... ma non è tutto!

Ad oggi, numerosi studi hanno portato alla luce un ulteriore interazione tra alcool etilico e regolazione glicemica. Questa volta si tratta di un meccanismo INSULINO-INDIPENDENTE ed interessa soprattutto l'esordio dei diabetici di tipo 1:

E' noto che l'omeostasi glicemica sia il frutto dell'equilibrio ormonale per il quale se la glicemia sale aumenta l'insulina (che ha funzione iIPOglicemizzante) e se la glicemia scende aumentano il glucagone, le catecolamine e il cortisolo (che hanno funzione IPERglicemizzante), i quali intervengono sui recettori del fegato (riserva di glicogeno) determinando la liberazione di glucosio nel sangue per GLICOGENOLISI. Ebbene, pare che la somministrazione di alcol etilico nell'essere umano possa determinare

l'INIBIZIONE di un enzima EPATICO definito nicotinamide-adenina-dinucleotide responsabile della NEOGLUCOGENESI (quindi della produzione di glucosio a partire da glicerolo, amminoacidi e acido lattico),

l'inibizione del cortisolo, del somatotropo e dell'adrenalina(tre ormoni IPERglicemizzanti).

Questo significa che l'assunzione dell'alcol etilico contenuto nel vino incide significativamente sul bilancio glicemico e che, a seconda dei livelli di glicogeno epatico, a distanza di qualche ora può indurre il COMA IPOGLICEMICO. Considerando che il diabete tipo 1 è una patologia ad esordio giovanile che, come anticipato, si manifesta con una super-produzione insulinica (IPOglicemizzante), l'eventuale assunzione di vino a potrebbe PEGGIORARE significativamente l'omeostasi glicemica aumentando il rischio di COMA. Pertanto, si confermano le indicazioni dei LARN di evitare il consumo di alcol (quindi anche di vino) in età inferiore ai 18 anni, ed assolutamente nei soggetti potenzialmente a rischio o in fase di esordio diabetico di tipo 1; parallelamente, si consiglia ad i diabetici in terapia esogena di fare attenzione nella stima delle dosi insuliniche, in quanto bevendo prodotti alcolici potrebbe essere necessario un calcolo di dosaggio differente dal normale.