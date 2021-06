Verdure Più Ricche di Carboidrati: Quali Sono?

Errato è considerate le verdure come alimenti privi di calorie da aggiungere nella dieta quotidiana. Anche se molte verdure hanno pochissime calorie per porzione, alcune di esse presentano un alto contenuto di carboidrati e forniscono energia sotto forma di amido , in particolare patate , mais , piselli e zucca . A seconda della loro composizione, i carboidrati vengono suddivisi in zuccheri semplici, doppi o multipli. Gli zuccheri singoli e doppi sono quelli che si trovano soprattutto nei dolci , per esempio cioccolato e miele . I polisaccaridi , invece, si trovano principlamente nei cibi integrali . Perciò che riguarda i carboidrati complessi , come quelli che si trovano nei legumi o nei cereali integrali che hanno un indice glicemico basso, ad esempio, il livello di zucchero nel sangue sale più lentamente perchè l' insulina prodotta è inferiore, il che consente di evitare il rischio di picchi glicemici , e di contrastare diabete e malattie metaboliche.

Verdure amidacee

Spesso classificate come "amidacee", verdure come patate, mais dolce, piselli e zucca forniscono più calorie sotto forma di carboidrati rispetto a verdure non amidacee come spinaci, broccoli o cavolfiori. Anche se solo consultando un medico dietologo si potranno stabilire quali alimenti sono più adatti per ogni singola persone in funzione di diversi fattori biologici e di patologie presenti, il fatto che alcune verdure siano ricche di carboidrati non è un valido motivo per eliminarle dalla propria alimentazione. Anche nel caso in cui si stia osservando un regime alimentare povero di carboidrati, i carboidrati complessi nelle verdure amidacee sono ottimi per alimentare il corpo e fornire i nutrienti essenziali di cui hai bisogno per diverse funzioni.

Tutte le verdure presentano una percentuale di carboidrati, ma alcuni ortaggi risultano esserne maggiormente ricchi. Queste sono quelle che vengono classificate come verdure amidacee, ovvero patate, mais, piselli e zucca. Mentre alcune persone cercano di evitare i carboidrati per controllare la glicemia o il peso, gli specialisti della nutrizione sottolineano il fatto che il contenuto in fibre di molti ortaggi rallentano la digestione e prevengono i picchi di zucchero nel sangue. La fibra aiuterà anche a prolungare il senso di sazietà fino al pasto successivo.