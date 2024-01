Vellutata antinfiammatoria di finocchi e curcuma: ricetta detox per l’intestino affaticato

Introduzione

L'intestino è un organo fondamentale del corpo umano poiché svolge diversi compiti essenziali, fra cui la scomposizione dei cibi e la separazione dei nutrienti dalle sostanze di scarto e tossine. Se i primi vengono assorbiti dai villi intestinali o dall'intestino cieco e utilizzati per ricavare energia e nutrienti, i secondi vengono indirizzari verso il colon e vengono poi decomposti ed espulsi con le feci.

Nel caso in cui l'intestino sia affaticato e non funzioni correttamente, tossine e scarti possono finire nel circolo sanguigno e raggiungere distretti anche lontani, compromettendone il funzionamento e provocando un'intossicazione. Per questo, è importante disintossicare l'intestino con regolarità: in questo modo si favorisce la salute sia dell'organo sia di tutto l'organismo. Per funzionare correttamente, l'intestino ha bisogno che il microbiota, la popolazione batterica che vive al suo interno sia in equilibrio.

Uno dei modi migliori per depurare l'intestino è attraverso l'alimentazione corretta. Innanzitutto è importante non mangiare troppo, evitando di alzarsi da tavola con un senso di sazietà completo. Sì anche a variare il più possibile la propria alimentazione, cercando di mangiare ogni giorno cose diverse.

Privilegiare gli alimenti vegetali, i cereali integrali, le spezie, i legumi e le carni magre. Da evitare i cibi grassi, quelli eccessivamente salati e zuccherati. No anche ad alcol e fritti. Il caffè va consumato con parsimonia.