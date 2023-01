Veganuary: cos'è, benefici, come partecipare

Introduzione Da qualche anno, più precisamente dal 2014, è nato un movimento legato ad un periodo di rigore alimentare votato al detox, ma soprattutto al rispetto degli animali e dell'ambiente: si chiama Veganuary, ed è diventata una sorta di challenge globale creata da Matthew Glover, Jane Land, che invita a chi aderisce -ufficialmente e non- a mangiare vegano per tutto il mese di gennaio (il nome deriva da qui: vegan + january). Gli obiettivi sono, attraverso l'alimentazione, di avvicinare le persone all'alimentazione vegana, dimostrandone la varietà e anche la soddisfazione data da ricette creative e gustose che hanno come ingredienti materie prime conosciute, e soprattutto un motivo per fare del bene all'ambiente. I benefici per l'organismo, in particolar modo dopo le festività natalizie, e il conseguente consumo di quantità di cibo abbondanti e ricche di zuccheri e grassi, saranno concreti: depurazione, disinfiammazione di fegato e reni.

Veganuary in sintesi Regime alimentare basato sul consumo di verdure, legumi e cereali

Non si prevede il consumo di carne e derivati di origine animale

Alimentazione orientata al veganesimo

Promuove la salvaguardia e il benessere degli animali

Riduzione emissioni di gas serra

Sostenibilità e rispetto per l'ambiente

Aiuta il benessere dell'organismo

Veganuary: cos'è? Veganuary è prima di tutto il nome ottenuto dalla crasi in inglese di Vegan e January, con il quale è stata chiamata un'associazione non profit inglese che dal 2014 ha "radunato" migliaia di persone che hanno così osservato "il mese detox" per iniziare l'anno in salute. I numeri forniscono la misura del successo di questo gioco globale: basti pensare che nel 2022 hanno aderito al veganuary oltre 629mila persone in 209 paesi del mondo. Anche in Italia il fenomeno sta prendendo sepre più piede soprattutto negi ultimi cinque anni. A tal proposito, sono molti i ristoratori e le catene di ristorazione e delivery, a puntare sui piatti vegani, tutto l'anno, ma soprattutto a gennaio. Ad essere consumati, infatti, sono sempre in maniera crescente piatti plant based e sostenibili.

Benefici e Vantaggi per Organismo e Ambiente I vantaggi del Veganuary, e quindi di seguire un'alimentazione per un determinato intervallo di tempo, priva di carne, latte, latticini e uova, sono apprezzabili in diversi ambiti. Due su tutti: l'organismo e l'ambiente. Per ciò che concerne il benessere fisico, il Veganuary ha un alto potere disintossicante: un'alimentazione priva di proteine animali, in cui vengono privilegiate verdure, frutta e legumi aiuta l'organismo a sfiammarsi, a disintossicare il fegato, ripulire i reni, migliorare i livelli di colestrolo, trigliceridi nel sangue, ed è allo stesso tempo nutriente Dal punto di vista ambientale, invece, i benefici del Veganuary sono di ordine etico: evita la sofferenza animale, si riducono le emissioni di gas serra provenienti dagli allevamenti, si sensibilizzano le persone sul tema della sostenibilità.