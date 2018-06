Uova di quaglia nella dieta

Le uova di quaglia si prestano alla dieta di tutti i soggetti sani, ma in porzioni e con frequenza di consumo adeguate. In caso di sovrappeso, è consigliabile mangiarle senza aggiungere grassi da condimento, nemmeno in cottura. A tal scopo, si rende particolarmente utile la cottura in acqua – uova sode.

Per il significativo apporto di amminoacidi essenziali, le uova di quaglia sono consigliate nel regime alimentare di chi ha un aumentato fabbisogno di questi nutrienti. Ciò può essere dovuto a condizioni fisiologiche o parafisiologiche, come l'accrescimento, la gravidanza, l'allattamento, una ridotta capacità di digestione o di assorbimento dovuta alla terza età, la pratica di attività sportive eccezionalmente intense e/o prolungate ecc. Oppure a malattie e condotte alimentari inappropriate che possono provocare uno stato di malnutrizione, ad esempio: resezioni gastriche, ipocloridria, resezioni intestinali, patologie del pancreas esocrino, malnutrizione generale o specifica ecc.

Il profilo lipidico delle uova di quaglia è, in realtà, piuttosto buono. L'ottima ripartizione degli acidi grassi – buona parte dei quali omega 9, omega 3 e omega 6 – le renderebbe adatte all'alimentazione contro le patologie metaboliche; inoltre, omega 3 e omega 6 sono grassi essenziali, di cui l'organismo deve necessariamente rifornirsi tramite l'alimentazione. Soprattutto gli omega 3, hanno un'importanza a dir poco fondamentale: strutturano le membrane cellulari, sono importanti per lo sviluppo nervoso e oculare del feto e del bambino, aiutano a diminuire il sintomo depressivo in certe forme di nevrosi, favoriscono la conservazione delle capacità cognitive in terza età ecc. Tuttavia, le uova di quaglia contengono anche un'enorme quantità di colesterolo – nel tuorlo. Ecco perché, soprattutto in caso di ipercolesterolemia, il consumo dev'essere molto limitato o addirittura evitato. Si tenga a mente che una porzione da 50 g di uova di quaglia contiene ben il 140% di colesterolo rispetto alla razione raccomandata giornaliera per un soggetto sano, e fino al 210% per quella delle persone ipercolesterolemiche.

Le uova di quaglia si prestano al regime nutrizionale contro l'intolleranza al lattosio e al glutine; sono anche appropriate in caso di iperuricemia e tendenza alla formazione di calcoli renali di acido urico – litiasi renale. Al contrario, non sono consigliabili per l'intolleranza all'istamina; l'albume è infatti un alimento istaminoliberatore. Lo stesso dicasi per la fenilchetonuria, vista la notevole presenza dell'amminoacido fenilalanina in esse contenuto.

Le vitamine del gruppo B hanno una funzione principalmente coenzimatica; ecco perché le uova di quaglia, che dovrebbero esserne ricche, possono essere considerate una buona fonte di nutrienti che supportano le funzioni cellulari di tutti i tessuti. È particolarmente apprezzabile la quantità di cobalamina (vit B12) – carente nella dieta vegana e importantissima in gravidanza – così come dei folati, normalmente quasi assenti nei cibi di origine animale – anch'essi fondamentali durante la gestazione, ma tuttavia termolabili e quindi sensibili alla cottura.

Il retinolo (vit A) è fondamentale per il supporto della funzione visiva, riproduttiva e per il differenziamento cellulare; i retinolo-equivalenti invece (RAE), sono potenti antiossidanti. La vitamina D (calciferolo) è determinante per il metabolismo osseo e per il sistema immunitario. Nota: ricordiamo che le fonti alimentari di vitamina D sono molto rare. L'alfa tocoferolo o tocotrienolo (vit E), è un altro fattore antiossidante molto efficace.

Il ferro ha la funzione primaria di costituire il gruppo eme, presente soprattutto nell'emoglobina dei globuli rossi; un'eventuale carenza – più frequente nelle donne fertili, gravide, nei malnutriti e nei maratoneti – può provocare l'anemia sideropenica. Le uova di quaglia sono quindi utili nella prevenzione e nella cura di questo disagio. La buona quantità di zinco partecipa a sostenere la produzione di alcuni enzimi deputati all'azione antiossidante endogena dell'organismo. Il fosforo, difficilmente carente nella dieta, è un costituente necessario dell'idrossiapatite – minerale del tessuto osseo – e dei fosfolipidi – abbondanti nelle membrane cellulari e nel tessuto nervoso. Il potassio è un minerale alcalinizzante indispensabile alla conduzione del segnale neuromuscolare; perduto in gran parte con la sudorazione, le urine e la diarrea, se carente può causare crampi muscolari. Un buon apporto è considerato terapeutico nell'ipertensione arteriosa primaria. Le uova di quaglia ne contengono buone percentuali e, anche se non rientrano tra le fonti nutrizionali primarie, partecipano comunque alla copertura del fabbisogno specifico.

Per questioni igieniche, anche se acquistate da fonti di approvvigionamento sicure, le uova di quaglia sono concesse nella dieta in gravidanza solo cotte.

Le uova di quaglia non si prestano alla dieta vegana, mentre sono adatte alla filosofia latto-ovo vegetariana; sarebbero da evitare anche nei regimi induista e buddista. Non hanno invece controindicazioni per l'ebraismo e il musulmanesimo.

La porzione media di uova di quaglia – come pietanza – potrebbe essere di 100 g (circa 150 kcal), ma l'imponente quantità di colesterolo lascia dedurre che si tratta di cibi da consumare saltuariamente.