Iniziamo questo breve paragrafo anticipando fin da subito che non esiste una vera e propria correlazione tra il consumo di uova e patologie o disagi del fegato. Questo perché le uova sono alimenti, certamente molto concentrati dal punto di vista nutrizionale, ma pur sempre alimenti. Ad essere dannose, tutt'al più, potrebbero essere le porzioni eccessive. In secondo luogo, ad essere sotto accusa è principalmente la frazione del tuorlo, non quella dell'albume, anche se ciò dipende dal contesto specifico e dalla dieta rimanente.

L'equivoco che l'assunzione di uova possa danneggiare il fegato ha sostanzialmente due radici:

Le uova contengono molte proteine

Le uova contengono molti grassi e colesterolo.

Entriamo nel dettaglio.

Le uova, essendo alimenti iperproteici, sono consumatissime dagli sportivi ma soprattutto da chi pratica body building (culturismo). In questo settore, per molti anni, si è creduto che massimizzando l'introduzione di amminoacidi essenziali è possibile aumentare il fenomeno di muscolazione per ipertrofia. Ovviamente si tratta di un'inesattezza o di una mezza verità, tuttavia molto difficile da smentire, poiché sono molti i body builder di successo che ne fanno un consumo a dir poco massiccio (strano che nessuno si domandi come mai, delle centinaia di migliaia di persone che esagerano con le uova, solo una piccolissima percentuale abbia ottenuto questi risultati).

Ad ogni modo l'eccesso proteico, a prescindere dall'alimento che lo determina, è tendenzialmente poco salutare per l'organismo e in particolare per fegato e reni (senza escludere lo stomaco, responsabile della denaturazione acida delle proteine in digestione). Gli amminoacidi delle proteine, se non utilizzati a scopo plastico, devono subire una neoglucogenesi o una conversione in acidi grassi, due processi che solo il fegato può svolgere. Inoltre, parte degli amminoacidi, una volta convertiti, lascia molti gruppi azotati a loro volta da trasformare in urea (anche questo processo è a carico del fegato), per essere espulsi con le urine dai reni. È pertanto logico che sottoponendo fegato e reni a un superlavoro quotidiano questi possano anche affaticarsi.

A quanto corrisponde l'eccesso proteico "propriamente detto"? Bella domanda. L'argomento è in verità piuttosto difficile e lungo da trattare, pertanto ci limiteremo a dire che per una persona sedentaria possono essere sufficienti 0,8 g / kg di peso fisiologico, mentre per gli sportivi di forza alcune fonti definiscono sicuro un coefficiente che raggiunge 1,8 g / kg.

In secondo luogo, il tuorlo d'uovo è ricco di lipidi, tra cui trigliceridi, lecitine e colesterolo. Gi acidi grassi, se in eccesso, possono favorire il deposito nel tessuto adiposo (in realtà, contribuiscono allo stesso processo anche l'esubero proteico e quello glucidico). Nei soggetti predisposti, soprattutto obesi, diabetici e sedentari – ma, estremizzando il concetto, verosimilmente in chiunque – il deposito può interessare anche il fegato stesso, originando la cosiddetta steatosi epatica grassa non alcolica.

Quest'ultima correlazione tra uova e steatoepatite alimentare, in particolare, è dimostrata a livello scientifico. Tuttavia bisogna specificare che l'approfondimento, puramente statistico, ha coinvolto persone già affette dal disagio. È quindi difficile capire in che misura la predisposizione individuale o altri fattori di rischio abbiano partecipato all'esordio.

Passiamo ora, più in generale, all'impatto delle uova sulla salute umana.