Uova: cos'è la macchia bianca che a volte compare vicino al tuorlo

Il filamento bianco può apparire come qualcosa di strano, ma in realtà nulla ha a che vedere con la sicurezza dell'uovo e sulla sua commestibilità. La presenza della calaza è, infatti, segno che l'uovo è fresco.

E se troviamo due tuorli?

Oltre al filamento proteico, capita anche che una volta rotto si notino due tuorli in un unico uovo. C'è da preoccuparsi? Assolutamente no. A covare queste uova sono tendenzialmente galline giovani, che producono uova denominate come di categoria extra large, perché hanno un peso maggiore. Nessun problema, dunque, di sicurezza alimentare.