Chi è più a rischio di tumore dell'esofago?

Il carcinoma o tumore maligno dell'esofago è un evento a prognosi altamente infausta, ovvero si tratta di una patologia che (a causa della diagnosi per lo più tardiva) spesso viene identificata in fasi già troppo avanzate per essere trattate con successo.

Il tumore dell'esofago si presenta inizialmente con disfagia (difficoltà alla deglutizione) progressiva , dimagrimento, dolore e senso di oppressione dietro lo sterno, mentre in fase avanzata si aggiungono altri sintomi di natura estremamente più complessa.

La diagnosi del carcinoma esofageo è semplice e si avvale di tecnologie che non lasciano spazio ad errori di routine.

I tumore dell'esofago sono quasi tutti di natura maligna, anche se (a causa della bassa incidenza: 0,8-4,9 per 100.000 abitanti) nel nostro paese rivestono un'importanza clinica inferiore rispetto a molte altre neoplasie (in Italia, la regione più colpita è il Friuli-Venezia-Giulia); al contrario, in Russia, Cina e sud-Africa si dimostra una patologia molto più diffusa.

Il tumore dell'esofago colpisce maggiormente il sesso maschile rispetto a quello femminile in rapporto di 3:1.