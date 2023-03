Troppo fruttosio: quali pericoli per il cervello?

Introduzione Il fruttosio, al contrario di quanto si possa pensare, non è più innocuo di altri zuccheri. Anzi, lo zucchero che viene introdotto mediante il consumo, in prevalenza di frutta, ed alcuni ortaggi, se consumato in eccesso, potrebbe danneggiare il cervello, e rappresentare un fattore di rischio per l'insorgenza dei primi segnali di Alzheimer. Uno studio condotto in Colorado sembrerebbe confermare questa connessione. A dire il vero, sul fruttosio si è espressa anche la Società Italiana di Nutrizione Umana (Sinu) che in merito alle raccomandazioni sull'assunzione degli zuccheri, parla esplicitamente solo del fruttosio, riferendosi alle quantità massime di zuccheri da introdurre con l'alimentazione quotidiana. Si raccomanda di "limitare il consumo di zuccheri a < 15%» delle energie assunte ogni giorno con cibo e bevande"; di "limitare l'uso del fruttosio come dolcificante" e di "limitare l'uso di alimenti e bevande formulati con fruttosio e sciroppi di mais ad alto contenuto di fruttosio".