Troppi pop corn fanno male?

I pop corn sono uno snack sfizioso, amati quasi da tutti, veloci da preparare e ideali soprattutto per essere gustati davanti alla tv, mentre si guarda un film avvincente o una serie. Tutte queste caratteristiche portano a consumarli senza troppi pensieri e senza chiedersi se facciano bene o male all'organismo. Per questo però è bene fare chiarezza.

Cosa sono e cosa fanno all’organismo In inglese pop significa scoppiare e corn mais, quindi come dice la parola stesso i pop-corn sono chicchi di mais scoppiati a seguito dell'esposizione a una forte fonte di calore. Nell'immaginario collettivo i pop corn sono spesso visti non come un vero e proprio alimento ma più come uno sfizio da concedersi di tanto in tanto perché non troppo salutare. Tuttavia, si tratta di un pregiudizio visto che i pop-corn sarebbero in realtà alleati della salute. A dirlo sono alcuni ricercatori statunitensi, che a seguito di una scrupolosa ricerca sono arrivati alla conclusione che mangiare chicchi di mais scoppiati sia un toccasana per l'organismo, perché esattamente come altri alimenti tra i quali frutta e verdura, sono ricchi di antiossidanti. Inoltre, analizzando la composizione del mais si scopre che sono anche una buona fonte di vitamina B, manganese, magnesio e polifenolici. Il mais è anche un cereale privo di glutine e una fonte di acido folico, ferro e di altri minerali che lo rendono molto utile in caso di anemia. Infine, un'altra delle sue caratteristiche è di essere particolarmente digeribile.

Come cucinarli Esistono due modi di cucinare i pop corn. Quello classico prevede di versare i chicchi in una padella dal fondo antiaderente bagnata con un filo d'olio, accendere il fuoco, chiudere il coperchio e aspettare qualche istante per sentire il rumore dei primi chicchi che esplodono. Quando il rumore cessa significa che tutti i chicchi si sono trasformati, che il fuoco può essere spento e che i pop corn possono essere trasferiti in una ciotola e salati a piacimento. Per chi li preferisce dolci è possibile invece cospargerli di cioccolato liquido, burro fuso, caramello o miele. Con questo metodo bastano pochi minuti per cucinarli e fare in modo che siano pronti per essere sgranocchiati ma ne esiste uno ancora più rapido: l'uso del microonde. In commercio, infatti, esistono bustine con porzioni prestabilite di mais da scoppiare che devono essere riposte seguendo le istruzioni sul piatto girevole del microonde. Una volta acceso e tenuto in funzione per il tempo indicato, basta aspettare che la bustina si gonfi e i pop corn scoppino.