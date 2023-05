Troppe fibre fanno male: integratori di fibre ed effetti collaterali

E' anche opportuno specificare che certi integratori di fibre, pur NON in eccesso, richiedono particolare attenzione a causa del potenziale allergenico. La chitina e il chitosano, ad esempio, che sono estratti dal carapace dei crostacei , possono provocare reazioni allergiche anche molto gravi nei soggetti ipersensibili; lo stesso vale per l'inulina estratta dalla cicoria e per il psyllium contenuto nei "cereali pronti".

Conclusioni

Raggiungere i livelli raccomandati scongiurando gli effetti collaterali dell'eccesso di fibre per troppi integratori assunti

I LARN (Livelli di Assunzione giornalieri Raccomandati di Nutrienti per la popolazione italiana) raccomandano di raggiungere un apporto di fibre pari a circa 30 g/die; parallelamente, la Food and Nutrition Board dell'Institute of Medicine (2004) consiglia di rispettare un coefficiente pari a 14 g di fibre ogni 1000 kcal assunte, al fine di abbassare il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Lo stesso istituto, per gli adulti con più di 50 anni, suggerisce di mantenere un apporto pari a 38 g/die per gli uomini e 21 g/die per le donne.

Tali apporti sono facilmente raggiungibili con la dieta ma, nel caso in cui si renda necessario, è possibile ricorrere ad integratori di fibre dopo aver CONSULTATO un professionista dell'alimentazione, il quale - mediante l'anamnesi alimentare - potrà stimare la giusta dose giornaliera da assumere senza incorrere negli effetti collaterali di cui sopra.