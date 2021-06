Tiger nuts: sono davvero un super food?

Le Tiger Nuts, o chufa, contengono una serie di nutrienti e composti vegetali benefici. Il loro contenuto specifico di nutrienti dipende dal tipo. Esistono tre varietà principali di noci tigre: nere, marroni e gialle. Sono fonte di antiossidanti, composti benefici che proteggono il corpo dall'invecchiamento e da malattie cardiache. La germinazione delle noci tigre prima di mangiarle aumenta il loro contenuto di antiossidanti. Le Tiger Nuts, tuttavia, contengono anche antinutrienti , come fitati, ossalati, saponine e tannini, che possono ridurre l'assorbimento dei nutrienti nell'intestino. La germinazione o la tostatura dei tuberi prima di consumarli riduce i loro livelli di antinutrienti, rendendo più facile per l'organismo assorbire e utilizzare i molti nutrienti che contengono.

Valori per una porzione da 30 gr di Tiger Nuts (o chufa):

Come mangiare le Tiger Nuts?

Le Tiger Nuts sono molto versatili e possono essere aggiunte alla dieta in diverse maniere. Possono essere consumate crudi o arrostite, o lessate, come uno spuntino gustoso, oppure come condimento per una varietà di piatti, come cereali per la colazione, frullati, insalate e yogurt. Possono anche essere macinati e utilizzati nell'impasto del pane o in altri prodotti da forno.

Le noci di tigre macinate sono un ottimo sostituto senza glutine della farina. Possono essere utilizzati anche come legante nella preparazione di hamburger vegetariani. In Spagna vengono utilizzate per produrre una popolare bevanda vegetale nota come horchata de chufa .