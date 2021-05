Tempeh vs Tofu: Proprietà e Differenze

Tempeh e Tofu: cosa sono?

Tempeh e tofu sono entrambi prodotti di soia lavorati.

Il tofu, che è più diffuso, è prodotto con latte di soia coagulato pressato in blocchi di colore bianco, dalla consistenza solida. In commercio, essendo spesso associato al formaggio vegetale (anche se non è più possibile utilizzare questo termine riferito al prodotto lattiero caseario), è disponibile in una varietà di consistenze, comprese quelle sode, morbide e cremose.

Il tempeh, invece, è ottenuto dai semi di soia fermentati e compattati in blocco sodo ma denso all'interno. Alcune varietà contengono anche quinoa, riso integrale, semi di lino e spezie.

Il tempeh è gommoso e ha un sapore di nocciola e terroso, mentre il tofu è più neutro e tende ad assorbire i sapori dei cibi con cui è cucinato. Entrambi i prodotti sono comunemente usati come sostituti nutrienti della carne e possono essere cucinati in molti modi.