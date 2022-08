Tè o Caffè: cosa scegliere?

Tè e Caffè a confronto

Sono senza dubbio le due bevande più consumate al mondo, in infinite varianti, qualità e metodi di preparazione, ma Tè e caffè fanno parte delle abitudini alimentari più comuni. In tavola già dal primo mattino, per la colazione, vengono bevuti nella'arco di tutta la giornata. Sono entrambi ricchi di antiossidanti, idratanti e possono contribuire alla salute metabolica. Hanno proprietà benefiche per la salute, assunti in dosi controllate, in quanto contengono entrambi caffeina. Quale scegliere? La differenza principale risiede nei livelli di caffeina.