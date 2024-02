Tè Kukicha: cos'è e perché fa bene alla salute (più del matcha)

Introduzione Il tè può rappresentare un piacevole rituale, ma anche un rimedio benefico per l'organismo. Una tipologia di tè molto consumata che presenta tali caratteristiche è senza dubbio il tè verde matcha, in grado di favorire la diuresi e aiutare a velocizzare il metabolismo. Meno noto in Occidente, ma addirittura più prezioso per la salute, è il tè kukicha a basso contenuto di teina e ricchissimo di antiossidanti.

Tè Kukicha: cos'è? Il tè kukicha, noto anche come il tè dei tre anni (tempo necessario dalla crescita alla tostatura, ndr) si presenta in forma di rametti simili a degli aghi di pino. Vengono raccolti e tostati, per poi essere messi in infusione in acqua bollente, con lo stesso processo con il quale si prepara comunemente una tisana. Il sapore è molto delicato e dolce, infatti può anche non essere dolcificato. Esistono due varietà di tè kukicha: Tea Bancha Hojicha: ricavato da foglie grandi di colore bruno e dal gusto che ricorda la nocciola.

ricavato da foglie grandi di colore bruno e dal gusto che ricorda la nocciola. Tea Bancha Kukicha: ottenuto dalla spuntatura dei rametti di una pianta vecchia almeno 3 anni, in seguito tostati (il più comune), dal sapore dolce e delicato. Lo sapevi che la teina nel tè kukicha ... Il tè kukicha contiene solo un decimo della teina contenuta nel tè verde. La ragione sta nei tempi di raccolta: questo particolare tè viene raccolto tra autunno e inverno, periodo in cui la concentrazione di teina e caffeina è bassa. Per questo motivo il tè kukicha è indicato anche per i bambini, e può essere consumato in qualsiasi momento della giornata, anche di sera, senza causare disturbi al sonno.