Té che aiutano a combattere la stitichezza

La stitichezza, chiamata anche stipsi, è una difficoltosa o infrequente evacuazione con sensazione di incompleto svuotamento intestinale. Si tratta di un problema molto comune, che ha una maggiore incidenza nelle donne e peggiora con l'aumentare dell'età. Avere un'alimentazione ricca di fibre e quindi a base di frutta, verdura e cereali integrali, aiuta a combattere questo problema, così come rimanere adeguatamente idratati nel corso della giornata, fare regolare attività fisica e cercare di stabilire una routine abbastanza regolare per andare in bagno. Molto utile sembra però essere anche sorseggiare alcuni tipi di tè. Ecco quali.

Tè al rabarbaro Questa bevanda tipicamente estiva, che si può preparare a casa o acquistare già pronta, può fare molto contro la stitichezza, grazie alle sue proprietà lassative.

Sebbene manchino ancora prove cliniche certe, oltre ad essere un lassativo stimolante, questa pianta aiuterebbe anche ad alleviare le disfunzioni gastrointestinali.

Tè all'aloe vera L'aloe vera è una pianta molto benefica per l'organismo, sotto diversi punti di vista. Nota soprattutto per dare sollievo alla pelle dopo una scottatura, sembra che il suo succo possa essere utile anche per alleviare la stitichezza. Tra le sue proprietà, infatti, c'è anche quella di essere lassativa e stimolante. Aggiungere un po' di succo di aloe al proprio tè è quindi un'ottima idea, in particolare se la bevanda che si prepara è calda perché così facendo aumenta lo stimolo che induce a defecare e le feci si ammorbidiscono, rendendo molto più facile la loro espulsione.

Tè alla senna La senna è una pianta che appartiene alla famiglia delle piante tropicali e i suoi fiori e frutti sono usati da secoli nella medicina popolare per alleviare la stitichezza. Proprio perché le sue foglie hanno un forte potere lassativo, questo ingrediente è spesso presente in té e tisane pensate per chi ha problemi di questo tipo. La sua azione ha effetto sui muscoli del colon e stimola le contrazioni che possono facilitare l'evacuazione. In genere la senna provoca un movimento intestinale entro 6 - 12 ore dalla sua assunzione, quindi bere un tè a base di questo ingrediente la sera può incoraggiare una buona evacuazione la mattina successiva. Attenzione però a non eccedere. L'assunzione di dosi eccessive di senna e per un tempo prolungato può causare danni al fegato da lievi a moderati, per questo è bene non bere tè a base di questo ingrediente tutti i giorni e consultarsi con il proprio medico prima di assumerlo.

Tè alla Cascara La cascara è un ingrediente che viene estratto dalla corteccia essiccata e invecchiata del Rhamnus purshiana, un tipo di arbusto spinoso originario del Nord America. Come la senna è comunemente usata per contrastare la stitichezza, ma anch'essa può causare danni al fegato se assunta in modo eccessivo. Per evitare gli effetti collaterali, che potrebbero includere crampi addominali e squilibrio elettrolitico, è consigliato quindi non utilizzarla per più di una settimana consecutiva. Allo stesso modo della senna, del rabarbaro e dell'aloe, la cascara aiuta il colon a spostare il materiale fecale attraverso il sistema digestivo. Il modo più comune per assumerla è sotto forma di tè, che se bevuto stimola il muscolo del colon a contrarsi in modo più regolare e vigoroso.

Tè nero o tè verde La caffeina è un ingrediente in grado anch'esso di stimolare l'evacuazione e per questo il tè nero, che ne è particolarmente ricco, è ottimo per contrastare la stitichezza. Per lo stesso motivo anche il tè verde è particolarmente utile, anche se la percentuale di caffeina contenuta al suo interno è inferiore rispetto a quella che si trova nel tè nero. Il tè nero e il tè verde provengono entrambi dalla pianta Camellia sinensis ma per creare il tè nero le foglie vengono essiccate e fatte fermentare, un processo che conferisce loro un sapore più ricco e un colore più scuro. La caffeina funge da stimolante per le contrazioni intestinali e proprio per questo molte persone sentono l'esigenza di recarsi in bagno dopo aver bevuto una tazzina di caffè, soprattutto al mattino. La caffeina grazie alla presenza di flavonoidi combatte anche l'infiammazione e supporta una sana funzione immunitaria, tuttavia ha anche delle controindicazioni, come ad esempio aumentare i problemi relativi al sonno. Anche in questo caso, quindi, è bene non eccedere con il tè nero o con il tè verde.