Te al melograno: cos'è, proprietà e benefici

Il tè al melograno non è altro che una bevanda da consumare calda o fredda, ottenuta mediante infuso dei chicchi di melagrana , o con l'aggiunta di estratto ad un tè verde . Oltre a conferire un sapore particolarmente gradevole, dolciastro e fruttato, che consente anche di non aggiungere zucchero o miele all'infuso, è una bevanda ricchissima di antiossidanti e nutrienti, dalle notevoli proprietà benefiche per l'organismo.

Il melograno è un alleato di bellezza per la pelle . Essendo ricco di antiossidanti e anticoagulanti , contrasta l' invecchiamento delle cellule , svolgendo quindi un'azione anti age . Non solo, èun frutto che vanta un'alta concentrazione di vitamine e sali minerali da essere considerato come un rimedio medicinale anche per curare i disturbi della pelle , come acne e pelle grassa , e per la saluto dei capelli e del cuoio capelluto grasso .

Le proprietà benefiche del melograno includono: potassio che aiuta ad abbassare la pressione sanguigna e a mantenere un battito cardiaco costante; la vitamina C è in grado di aiutare a ridurre il rischio di insorgenza di alcuni tumori; la vitamina D, invece, aiuta a mantenere i livelli di calcio nel sangue , responsabile del rafforzamento delle ossa e dei denti .

La quantità di sostanze nutritive nel tè al melograno dipende dalla quantità di succo che viene aggiunto alla bevanda, sia essa un infuso alle erbe , di frutta, o un tè verde, bianco o nero. Secondo gli esperti in nutrizione, 1/2 tazza di succo di melograno fornisce il 10 percento del fabbisogno giornaliero di potassio , il 20 percento della vitamina C , il 13 percento della vitamina D e il 5 percento del calcio , sulla base di un apporto calorico di 2.000 calorie .

Come prepararlo a casa

Preparare un tè o un infuso di melograno è assai semplice. In commercio si trovano preparazioni in filtro già pronte per l'infusione in acqua bollente, ma sia con l'aggiunta di succo, o con il frutto fresco, è possibile preparare una bevanda da sorseggiare anche ogni giorno.

Si può preparare un tè al melograno in due modi:

aggiungendo del succo di melograno 100% ad un normale tè (verde, bianco, nero o infuso di erbe)

facendo bollire 2 cucchiai di chicchi di melograno essiccati in acqua bollente, lasciando in infusione per 10 minuti a fuoco spento (dolcificare con miele a piacere)

Quando si acquista il succo di melograno, è bene controllare sempre l'etichetta perché gli ingredienti, le vitamine e i minerali possono variare a seconda della marca. La scelta migliore è optare per il succo al 100% ed evita le miscele di succhi che possono avere zuccheri aggiunti.

Il succo di melograno può essere fatto anche a casa, spremendo a freddo il frutto. Si scelgono frutti maturi. Si taglia la corona, e poi il frutto in 4 spicchi. Si immerge in acqua fredda e si separa la buccia da tutti i semi. A questo punto, con uno spremi agrumi, si esercita pressione e movimento rotatorio, proprio come le arance. Se in casa si è dotati di estrattore, invece, il processo sarà molto più semplice.