Tacchino: Nutrizione e Gastronomia

In cucina, la carne di tacchino è ideale per moltissime preparazioni differenti; tipicamente utilizzato come pietanza, rappresenta un ingrediente diffusissimo anche per le ricette degli antipasti e dei primi piatti.

Del tacchino si consumano prevalentemente le carni, mentre le uova e il quinto quarto ( frattaglie come fegato e cuore , ma anche collo e zampe) hanno un'importanza commerciale decisamente inferiore. Non tutti sanno che il tacchino, originariamente selvatico, allo stato brado ha carni più scure, come quelle della selvaggina (carni nere). Allevato invece, diventa molto chiaro e assume tutte le caratteristiche del pollame in cattività.

Proprietà Nutrizionali Tacchino

Premessa sulla carne di tacchino

I vari tagli del tacchino non hanno le stesse caratteristiche nutrizionali. Sono generalmente considerati prodotti abbastanza magri e leggeri, ma possono cambiare notevolmente in base alla presenza della pelle e a seconda del pezzo (petto, coscia, ala ecc).

Il petto spellato di tacchino è senz'altro la parte più magra, mentre la coscia con la pelle quella più grassa. Anche la concentrazione di minerali e vitamine può cambiare in base al taglio, ma non in maniera altrettanto determinante.

Di seguito prenderemo in esame la carne di petto di tacchino, poiché rappresenta il taglio più diffuso, apprezzato e commercializzato in quasi tutti i paesi dell'occidente.

Petto di tacchino: caratteristiche nutrizionali

Ricca di amminoacidi essenziali, vitamine e minerali specifici, la carne di tacchino appartiene al I° gruppo fondamentale degli alimenti.

Quasi interamente costituito dalle proteine, il tacchino fornisce quantità ridotte di lipidi ed è privo di carboidrati. Come anticipato, i peptidi sono ad alto valore biologico; gli acidi grassi dell'animale spellato sono equamente distribuiti tra saturi, monoinsaturi e polinsaturi.

Il tacchino apporta medie quantità di colesterolo; è invece privo di fibre e altri prebiotici. Sono anche assenti le molecole più comunemente responsabili di intolleranza alimentare: glutine, lattosio ed istamina (se fresco, non lavorato e ben conservato).

Per quel che concerne le vitamine, il tacchino vanta ottime concentrazioni di idrosolubili del gruppo B e soprattutto di niacina (vit PP); non mancano tiamina e riboflavina (vit B1 e vit B2). Sono invece irrilevanti i livelli delle vitamine liposolubili.

In merito ai sali minerali specifici del I° gruppo fondamentale degli alimenti, il tacchino può essere considerato una buona fonte di ferro altamente biodisponibile, selenio zinco; non mancano dosi considerevoli di potassio e fosforo.

Il tacchino si presta a qualunque regime alimentare, eccezion fatta per i soggetti con allergia alimentare. È ideale, come la carne di pollo e di coniglio, nella dieta ipocalorica dimagrante in virtù del basso contenuto energetico e di acidi grassi. Eccellente fonte proteica, viene utilizzato moltissimo nella dieta dello sportivo (sia di forza che di resistenza, con finalità anabolica o anticatabolica muscolari), del bambino e dell'anziano; va precisato che, per lo stesso motivo, grosse porzioni di tacchino devono essere evitate nell'insufficienza renale. Il basso contenuto di acidi grassi saturi e di colesterolo lo rendono una delle poche scelte tra i cibi di origine animale nella terapia nutrizionale contro l'ipercolesterolemia. I tessuti muscolari del pollame sono mediamente ricchi di purine; nella dieta contro l'iperuricemia e la gotta, anche il tacchino dev'essere mangiato con parsimonia.

Il tacchino non si presta all'alimentazione vegetariana e vegana, tantomeno crudista. È anche totalmente escluso dalla filosofia buddhista e dalla religione induista. Al contrario, secondo l'ebraismo il tacchino rappresenta un alimento kosher e secondo la religione musulmana costituisce un prodotto halal (in entrambi i casi, lecito).

La porzione media di petto di tacchino è di 100-120 g (circa 110-130 kcal).

*Le percentuali (approssimate) si riferiscono alla razione raccomandata statunitense (US) per la popolazione adulta

Coda di tacchino: alimento molto grasso

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, per il costo molto basso, in tutta l'area di Samoa divenne molto popolare il taglio del quinto quarto "coda di tacchino". Per la sua tipica grassezza, questo alimento fu in gran parte responsabile dell'aumento dell'obesità in queste popolazioni dell'Oceano Pacifico. Per contrastare questo fenomeno epidemico, dal 2007 al 2013 le code di tacchino vennero totalmente bandite dal mercato locale. Oggi, per accontentare le richieste del "World Trade Organization", sono state reintrodotte sul mercato della zona.

Tacchino e sonnolenza

In America vige la convinzione che grosse porzioni di tacchino possano causare grave sonnolenza. A giustificare il fenomeno sarebbe l'alta percentuale di amminoacido triptofano, noto precursore della serotonina e della melatonina. Si tratta ovviamente di una bufala, poiché il tacchino non è certo l'unico alimento ricco di questo nutriente. È invece logico dedurre che, trattandosi di un prodotto della tradizione, sia sempre il protagonista dei grossi pasti nelle festività. Teoricamente in un'atmosfera di profondo relax, la carne di tacchino è sempre accompagnata da alimenti ricchi di carboidrati e grassi, che ostacolano la digestione, ed anche da generose porzioni di bevande alcoliche (invece strettamente correlate alla sonnolenza).