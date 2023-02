Sushi in sicurezza: cosa mangiare e come per non correre rischi

Introduzione Sushi e sashimi sono piatti diffusi ormai da anni sulle tavole italiane. Il consumo di pesce crudo può avere come conseguenze rischi legati alla conservazione (ad esempio in estate, con le alte temperature), di catena del freddo, che si traduce in rischi di sicurezza alimentare, per la formazione di pericolosi parassiti, tra i quali l'Anisakis e il Vibrio. Entrambi non sono parassiti letali, ma possono causare nfluenza intestinale e febbre. Il rischio biologico del pesce crudo, non deve comunque essere sottovalutato, anche quando si consuma a casa e viene acquistato nella pescheria di fiducia. Puntare sulla qualità piuttosto che sulla quantità, come in determinati ristoranti low cost.

Pesce sicuro con l'abbattimento Quando si mangia sushi, si deve essere sicuri che sia stata garantita la catena del freddo, e che il pesce sia stato abbattuto. Le larve di anisakis possono anche essere viste ad occhio nudo, ma resta comunque obbligatorio per i ristoratori il processo di"abbattimento" della materia che assicurano l'eleminazione di eventuali parassiti nelle carni. Il processo prevede la congelazione del pesce ad una temperatura di almeno -18° fino a -20° per un tempo di almeno 24 ore. Per raggiungere questa temperatura in poco tempo è necessario essere in possesso di un abbattitore professionale. In questo modo il pesce abbattuto sarà sicuro al 100% per la salute dei consumatori. Come conservare e consumare pesce crudo a casa per essere sicuri? A casa come si può stare tranquilli senza correre rischi con il pesce crudo? Non disponendo di abbattitori professionali come per i ristoranti, bisogna assicurarsi che il congelatore domestico possa raggiungere la temperatura di -20°, e che eventualmente abbia una cella super freeze (contrassegnata da tre stelle di ghiaccio come simbolo). In questo caso, a differenza delle 24 ore necessarie all'abbattimento, ci vogliono almeno 4 giorni per annullare il rischio di anisakis. In linea generale: la marinatura con aceto, limone, vino ecc non assicura l'eliminazione del rischio parassiti

il pesce d'acqua dolce crudo non va mangiato

sushi a casa: chiedere espressamente in pescheria del pesce da mangiare crudo, sarà già abbattuto

chiedere espressamente in pescheria del pesce da mangiare crudo, sarà già abbattuto evitare pesce crudo da allevamento e preferire il pescato

Cosa fare al ristorante Quando ci si reca in un ristorante giapponese o di cucina asiatica in cui viene servito del pesce crudo, non è ovviamente possibile controllare i metodi di conservazione ed abbattimento in cucina, ma è bene osservare alcuni dettagli utili a valutare la sicurezza del pesce servito. La postazione in cui viene preparato il pesce crudo, ad esempio, dovrà essere a vista, con una vetrinetta refrigerata (si può appoggiare la mano per controllare) in cui viene esposto il pesce, su un sufficiente strato di ghiaccio. Le superfici di lavoro devono essere pulite e ordinate, così come divise e strofinacci devono essere puliti. Il pesce crudo deve apparire lucido, senza macchie o cromie insolite, inodore e compatto. Qualora si dovesdse avvertire cattivo odore o si dovessero notare colori sospetti, meglio non consumare pesce crudo. Anche un prezzo troppo basso e fuori mercato può insospettire sulla qualità della materia prima utilizzata.