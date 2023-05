Sushi a Dieta: cosa è concesso e cosa evitare

Introduzione

Fresco, goloso e diventato ormai parte dei gusti occidentali sebbene provenga dalla tradizione giapponese: il sushi è sempre più diffuso in Italia, tra ristoranti (pochi) in cui assaporarne la versione autentica, e quelli che offrono l'opzione all you can eat, ovvero un menu a prezzo fisso in cui è possibile ordinare piatti senza limite di quantità, con la sola condizione di finire tutto quello che si ordina. In questo caso, è evidente come il sushi non possa essere una scelta idonea se si segue una dieta ipocalorica. Tuttavia, consumare sushi, soprattutto alcune varietà di piatti, non è vietato in un regime alimentare equilibrato.