Superfood: funzionano?

Come dovrebbe essere ormai piuttosto chiaro, i superfood non offrono nulla di più di un semplice alimento. Mediamente hanno un contenuto nutrizionale che non si distacca troppo da quello dei cibi comuni, ragion per cui non dovrebbero nemmeno godere di un titolo simile.

Ai superfood vengono attribuite molte proprietà, ad esempio energizzanti e toniche – come nel caso del ginseng e del guaranà – oppure antiossidanti – come nel caso dei superfruit. Inoltre, per soddisfare le esigenze della popolazione vegana, è stato largamente ampliato il commercio di semi eduli – con la speranza di riuscire a colmare le carenze alimentari di questo sistema nutrizionale.

Se da un lato alcune proprietà possono risultare condivisibili – ad esempio, il contenuto di amminoacidi essenziali nei nuovi pseudocereali, cereali o legumi – dall'altro esiste non poca disinformazione. Il fatto che un cibo contenga molti antiossidanti non dovrebbe infatti lasciar pensare che possa in qualche modo prevenire l'invecchiamento o lo sviluppo di neoplasie. La dieta è certamente un fattore determinante ma, studi alla mano, non si è ancora dimostrato che i cibi in questione possano realmente diminuire l'incidenza di patologie neoplastiche.