Il sugo ai funghi è un alimento appartenente al gruppo dei condimenti per i primi piatti , ma che si presta anche agli antipasti (nelle torte salate o sulle bruschette ) o come contorno per le pietanze (tipo funghi trifolati ). Non fornisce un contributo calorico-nutrizionale rilevante. E' semplice da preparare ma ne esistono tante ricette quanti sono i tipi di funghi che crescono “lungo lo stivale”. Non tutti i funghi si prestano a comporre un sugo. Inoltre, le varie specie e le rispettive modalità di conservazione (fresca, secca, sott'olio , congelata ecc), non devono essere lavorate alla stessa maniera. I funghi non appartengono ad alcun gruppo fondamentale degli alimenti , perchè NON vengono considerati estremamente importanti per la nutrizione umana.

Attenzione ai Funghi

Cosa Sono?

In biologia, i funghi (o miceti) sono inquadrati in un regno a sé stante; non fanno parte delle piante e nemmeno degli animali.

Si tratta di un insieme davvero molto grande, che abbraccia migliaia di specie differenti, a loro volta separate in due divisioni (Myxomycota e Eumycota), molte classi, sottoclassi, ordini ecc.

Un'altra classificazione, fortunatamente più comprensibile, è quella cosiddetta “empirica”. Questa prevede la distinzione tra micromiceti (quelli microscopici) e macromiceti o funghi comunemente intesi (epigei, che sbucano fuori dal terreno, ipogei, che si sviluppano nel sottosuolo).

I funghi utilizzati in campo alimentare appartengono sia ai micro che ai macromiceti.

Alcuni del primo gruppo sono coinvolti nei processi di fermentazione (birra, vino, panificazione ecc), nella muffettatura esterna o interna di certi formaggi (ad esempio il brie e il gorgonzola); inoltre, certe muffe vengono utilizzate per la stagionatura di alcuni insaccati (tipo i salami).

I funghi eduli appartenenti al secondo gruppo invece, sono considerati i “funghi propriamente detti” utilizzati nell'alimentazione umana e costituiscono l'ingrediente principale del sugo ai funghi.

In seguito parleremo esclusivamente di questa categoria.

Fai Attenzione!

NON mangiare mai funghi dei quali non conosci la provenienza o che vengono raccolti allo stato selvatico, a meno chè tu non abbia la certezza che si tratti di una specie innocua (garantita da un'ispezione da parte di un micologo dell'Ufficio di Igiene o di un'Azienda Sanitaria).

Inoltre, evita di consumare cibi mal conservati, soprattutto di provenienza estera e appartenenti ai gruppi cereali, leguminose e altri semi (o derivati) che presentano una chiara contaminazione da muffe.

Tutti i funghi (anche quelli microscopici) producono tossine dette micotossine; queste secrezioni sono estremamente diverse tra loro. Per l'uomo, alcune sono molto nocive e altre quasi innocue; inoltre, bisogna tenere in considerazione la quantità che viene prodotta e la sensibilità dell'animale che le assume.

Un fungo tossico per l'uomo può essere totalmente innocuo per una lumaca, per un orso o per un cinghiale; allo stesso modo, far mangiare dei funghi buoni per l'essere umano a un cane o a un gatto può rivelarsi un comportamento dannoso.

Le micotossine vengono classificate in: veleni citotossici, neurotossine, irritanti gastrointestinali e nocive solo in presenza di alcol etilico.

Alcune vengono distrutte con il calore, altre no.

L'assunzione di certe micotossine si palesa quasi istantaneamente; altre, invece, impiegano molte ore o addirittura giorni.

L'aspetto più importante è che certi danni provocati dall'ingestione di micotossine possono rivelarsi irreversibili e addirittura fatali.