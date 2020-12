Cos’è il Succo di Mela

Generalità sul succo di mela

Il succo di mela è un alimento ricavato per isolamento della porzione liquida delle mele, i frutti dell'albero appartenente al Genere Malus e specie pumila (Famiglia Rosaceae).

Shutterstock

Per aspetto e proprietà nutrizionali, quello di mela è un succo di frutta a tutti gli effetti.

Può essere naturale e casalingo, ricavato con metodi e strumenti diversi (estrattore, centrifuga ecc.), o commerciale (confezionato liquido, soprattutto, pastorizzato, distribuito in bottiglie di vetro e tetra brik, o congelato – anche concentrato da diluire).

Nota: per definizione, succo, estratto e centrifugato di mela sarebbero tre prodotti diversi tra loro. Tuttavia, in merito alle poche differenze chimiche e nutrizionali che li distinguono, nel presente articolo parleremo in generale del liquido non concentrato ottenuto (a prescindere dal sistema) dalla polpa delle mele.

Il succo di mela è da considerate sia un alimento, o meglio un derivato, che una bevanda. La materia prima, costituita dalle mele di qualunque varietà, appartiene al VII gruppo fondamentale degli alimenti. Il succo di mela è quindi una fonte nutrizionale di: acqua (abbondantissima), fibre (quasi assenti), zuccheri semplici (fruttosio), determinate vitamine (specialmente vitamina C o acido ascorbico) e minerali specifici (soprattutto potassio e magnesio). Sono abbondanti anche diversi acidi organici, non troppo rilevanti dal punto di vista nutrizionale, ma certamente importanti per quel che riguarda l'igiene orale.

Il succo di mela si consuma come una comune bevanda analcolica. In Italia, il succo di mela viene servito fresco o a temperatura ambiente; in molti paesi esteri invece è uso comune riscaldarlo, soprattutto nel periodo invernale, e berlo come una tisana. Come il succo di melograno, anche quello di mela è recentemente diventato man mano più popolare. La sua crescente notorietà, in parte dovuta alle sue proprietà nutrizionali, è anche il frutto di un'efficacissima campagna di marketing.

Succo di mela commerciale

Il succo di mela commerciale si ottiene, come quello casalingo, spremendo i frutti e raccogliendone il succo.

Per renderlo trasparente e del tutto privo di residui solidi, vengono applicati ulteriori processi di lavorazione quali: centrifugazione (separazione meccanica), chiarificazione enzimatica (precipitazione chimica, principalmente con l'utilizzo di pectinasi ed amilasi) e microfiltrazione. Eliminando le particelle in sospensione, cioè la pectina e l'amido, il succo di mela diventa quindi molto più limpido.

Rimane poi il problema della conservabilità. Per ottenere una lunga conservazione, generalmente il succo di mela viene sottoposto a pastorizzazione. Questo sistema si basa sull'innalzamento della temperatura poco oltre i 70 °C per un arco di tempo sufficiente ad eliminare i microorganismi e ad inattivare gli enzimi della frutta (non troppo lunga, grazie al pH acido della bevanda).

Approfondimenti La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha stabilito temperature e tempi di pastorizzazione "sicuri" per ridurre al minimo (5 log) anche i microorganismi più resistenti, quali Cryptosporidium parvum ed E. coli 0157: 160 ° F (71 ° C) per almeno 6 secondi

165 ° F (74 ° C) per almeno 2,8 secondi

170 ° F (77 ° C) per almeno 1,3 secondi

175 ° F (79 ° C) per almeno 0,6 secondi

180 ° F (82 ° C) per almeno 0,3 secondi.

Per ottenere il succo di mela concentrato invece, si applica un trattamento termico che, favorendo l'evaporazione dell'acqua, disidrata la bevanda.

La grande distribuzione non si occupa, ad oggi, del commercio di succo di mela crudo e non filtrato. In Italia questo è prodotto soprattutto localmente, in scala ridotta, da piccole aziende agricole, collocate soprattutto in Padania o comunque al nord.

Lo sapevi che… All'estero, soprattutto negli Stati Uniti e in Canada, il succo di mela non filtrato viene commercializzato sotto il nome di "apple cider" (sidro di mele). In questi posti, la distinzione giuridica tra succo di mela e sidro di mela non è ancora ben definita e con lo stesso nome si possono trovare prodotti anche molto differenti. Al contrario, in Nuova Zelanda, Australia e Regno Unito per sidro di mele si intende succo di frutta fermentato, solitamente ottenuto dalle mele ma anche dalle pere. In gran parte del Nord America, questa bevanda alcolica è conosciuta come "hard cider" (sidro duro).

L'assenza di pastorizzazione, tuttavia, ha aspetti sia positivi che negativi. C'è di buono che, a temperatura ambiente, la porzione dei fattori termolabili (ad esempio la vitamina C) rimane completamente indenne. D'altro canto, ricordiamo che molti fattori nutrizionali sono potenzialmente ossidabili (reazione negativa all'ossigeno, ai radicali liberi ecc.), ragion per cui un succo di mela crudo mal conservato risulta comunque relativamente impoverito. All'opposto, il succo di mela pastorizzato è già privato di una fetta dei nutrienti termolabili ma, per l'inattivazione degli enzimi cellulari, gran parte dei processi di "invecchiamento" alimentare vengono bloccati (a vantaggio delle caratteristiche visive, organolettiche e gustative, ma in parte anche nutrizionali).