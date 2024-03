Succo di cavolo: proprietà e benefici

Introduzione Il cavolo è un ortaggio molto benefico, poiché è ricco di diverse sostanze nutritive alleate della salute, come vitamine e sali minerali. Oltre a essere perfetto consumato come contorno e come ingrediente di ricette più complesse, si presta anche a essere spremuto o centrifugato. Il succo di cavolo potrebbe procurare diversi effetti positivi sull'organismo, per questo potrebbe valere la pena consumarlo con una certa frequenza. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Succo di cavolo: che cosa dicono gli studi Il cavolo appartiene alla famiglia delle verdure crucifere, di cui fanno parte anche i broccoli e i cavolfiori. Si tratta di un ortaggio versatile, che può essere consumato crudo, cotto a vapore, bollito, al forno, fermentato e persino spremuto o centrifugato. Il succo di cavolo, infatti, è molto diffuso perché ricco di sostanze nutritive, come le vitamine C e K. Secondo alcune ricerche, berlo potrebbe procurare alcuni benefici all'organismo, tra cui perdita di peso, miglioramento della salute dell'apparato gastrointestinale, diminuzione dell'infiammazione, disintossicazione del corpo. Tuttavia, non esistono certezze assolute in questo senso, perché gli studi presenti in letteratura riguardano soprattutto gli effetti positivi della verdura intera. Le indagini in merito ai risvolti sulla salute del cavolo sotto forma di succo sono meno numerose, per questo sono necessari ulteriori approfondimenti. È vero però che qualche prova c'è e che comunque bere succo di cavolo male non fa. Occorre fare attenzione solo in presenza di problematiche alla tiroide perché quantità eccessive di cavolo potrebbero influire sul funzionamento di questa ghiandola, e se si assumono alcuni farmaci, come gli anticoagulanti, perché il consumo di questo ortaggio potrebbe alterarne l'effetto.

Gli effetti sulla salute Migliora le funzioni intestinali

È antiossidante

Ha un effetto disintossicante

Può contrastare i processi infiammatori

Protegge la salute cardiaca

Favorisce la diuresi

Migliora le funzioni intestinali Sembra che il succo di cavolo migliori la salute dell'intestino e dello stomaco. In effetti, si tratta di un rimedio che veniva utilizzato nella medicina popolare e tradizionale per le ulcere gastriche. Recenti studi condotti in laboratorio sugli animali sembrano confermare questo effetto protettivo e preventivo sulle ulcere allo stomaco, ma anche sulla gastrite e sui bruciori. Non solo: essendo una fonte di fibre, riequilibra la flora intestinale, l'insieme dei batteri buoni che ostacola il passaggio degli elementi nocivi nel sangue e che è fondamentale per la funzionalità di quest'organo. Anche le versioni fermentate del succo di cavolo potrebbero giovare all'apparato gastrointestinale, per esempio si è visto che il succo che deriva dalla preparazione dei crauti, un tipo di cavolo fermentato, è ricco di probiotici, che sono alleati riconosciuti delle funzionalità e del benessere intestinali.

È antiossidante Sembra che il succo di cavolo sia particolarmente ricco di antiossidanti, sostanze che aiutano a contrastare l'azione negativa dei radicali liberi, il cui accumulo può causare danni cellulari, infiammazione e malattie. In particolare, il cavolo è un'ottima fonte di vitamina C, che agisce come potente antiossidante e supporta la funzione immunitaria. È soprattutto il cavolo rosso a essere benefico in questo senso, grazie alla presenza di antociani, che offrono molti vantaggi, tra cui un ridotto rischio di malattie cardiache.

Ha un effetto disintossicante Il succo di cavolo potrebbe favorire anche la disintossicazione dell'organismo. Contiene, infatti, sostanze come i glucosinolati che accrescono l'eliminazione delle sostanze tossiche che appesantiscono organi e tessuti. Questa azione depurativa è legata anche al miglioramento delle funzioni intestinali e dunque dell'evacuazione.

Può contrastare i processi infiammatori Il succo di cavolo contiene molti composti che possono aiutare a contrastare l'infiammazione, una risposta che l'organismo mette in atto per fronteggiare lo stress acuto e che quindi, entro certi limiti, è positiva. Tuttavia, se eccessiva e duratura diventa negativa perché favorisce la comparsa di malattie. Il succo di cavolo, grazie alla presenza di sostanze come il sulforafano (un composto presente in molte verdure Brassica) e il kaempferolo (un potente antiossidante con effetti antinfiammatori), esercita effetti positivi da questo punto di vista. Secondo alcune ricerche di laboratorio il succo di cavolo rosso potrebbe esercitare un'azione antinfiammatoria sulle cellule della milza, mentre secondo altre indagini potrebbe avere la stessa azione sulla salute della pelle, aiutando a migliorare malattie come la dermatite da contatto.

Protegge la salute cardiaca Il succo di cavolo contiene l'acido folico, una vitamina del gruppo B, che esercita un rischio protettivo nei confronti del rischio di infarto e ictus. Inoltre è una buona fonte di beta carotene, un precursore della vitamina A, sostanza protettiva che, fra le altre cose, aiuta a prevenire le malattie cardiache. Sembra, inoltre, che aiuti ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue.

Favorisce la diuresi Il cavolo è fra gli ortaggi a maggior contenuto di potassio, un minerale che favorisce la diuresi. Questo effetto è ancora più elevato se si assume il cavolo sotto forma di bevanda, perché all'ortaggio sono stati aggiunti anche liquidi.