Stitichezza: le erbe che aiutano il transito intestinale

Come utilizzare gli oli essenziali per la stitichezza

Il modo migliore per utilizzare gli oli essenziali per la stitichezza è diluire alcune gocce dell'olio essenziale scelto in un olio vettore come l'olio di jojoba, di mandorle dolci, o di argan e usarlo per fare un massaggio addominale. Durante il massaggio, gli esperti consigliano di respirare profondamente per inalare il profumo e ad avere così un effetto aromaterapico. La quantità indicata è di: 10-20 gocce. (Per i bambini, attenersi a 3-6 gocce.)

Come massaggiare: lungo l'intera lunghezza del colon con movimenti circolari in senso orario e antiorario per circa 5-10 minuti. Prima di applicare su un'area più ampia, è sempre bene provare l'olio su una piccola zona di pelle per assicurarsi di non avere una reazione allergica.