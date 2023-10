I cambiamenti dello stile di vita in caso di colesterolo alto sono sempre necessari, che si tratti di un'ipercolesterolemia primitiva (quindi a base genetica) o secondaria, e che risulti già compensata farmacologicamente oppure no; i farmaci per abbassare il colesterolo costituiscono (di solito) terapie definitive , pertanto, è necessario che il miglioramento dello stile di vita preceda la decisione medica di intraprendere una cura farmacologica specifica. I cambiamenti dello stile di vita per abbassare il colesterolo possono determinare:

Top 5: i 5 migliori cambiamenti dello stile di vita per il colesterolo alto

E' quindi possibile individuare, tra le numerosissime indicazioni utili, i 5 migliori cambiamenti dello stile di vita per abbassare il colesterolo:

Riduzione del grasso corporeo (miglioramento del rapporto massa magra/massa grassa), ovvero dimagrire ma senza ridurre la massa muscolare: in caso di sovrappeso, un calo ponderale stimato tra il 5 e il 10% del peso complessivo contribuisce a migliorare notevolmente il quadro lipidico ematico; come anticipato, l'importanza dei progressi ottenuti è proporzionale al livello di sovrappeso/obesità iniziale.

Sono necessari due accorgimenti primari:

Sostituire tutti i comfort (ascensore, mezzi di trasporto, parcheggi vicini alla destinazione...) con il proprio movimento fisico (salire e scendere le scale, camminare o spostarsi in bicicletta).

Svolgere esercizio fisico tutti i giorni ; l'attività motoria, oltre a favorire il dimagrimento, induce un aumento significativo delle HDL. Previo visita medico sportiva, cambiare lo stile di vita iniziando a praticare sport è un comportamento auspicabile; ricordiamo che è sempre necessario accertarsi - tramite visita specialistica - che l'organismo possa sopportare lo stress iniziale dell'avviamento allo sport, scongiurando il rischio di eventi spiacevoli o pericolosi. Sono consigliati almeno 30-40' al giorno di attività aerobica, mentre volendo ridurre la frequenza a 3-4 sessioni, sono indispensabili almeno 60' ciascuna; NB : Se gli impegni lavorativi e familiari lo consentono, è opportuno associare all'attività aerobica anche una sessione parallela di muscolazione, onde evitare di depauperare eccessivamente i muscoli con la dieta in presenza di attività aerobica.

Accorparsi ad una squadra o trovare un compagno di allenamento costituiscono la "chiave" per una buona compliance della terapia motoria.

, ergo, ! Il fumo determina un innalzamento della pressione sanguigna ed una riduzione delle HDL aumentando il rischio cardiovascolare; cambiare il proprio stile di vita smettendo di fumare determina alcuni miglioramenti fisiologici immediati (abbassamento della pressione sanguigna), mentre già dopo un anno il rischio cardiovascolare si dimezza. A 15 anni dall'interruzione, l'organismo ripristinerebbe totalmente la sua fitness cardio-circolatoria. Se si fa uso di bevande alcoliche , moderare le porzioni: l'alcol, o meglio, il vino rosso (ricco di antiossidanti) favorisce l'innalzamento delle HDL migliorando la colesterolemia. Dunque si consiglia di cambiare il proprio stile di vita limitandosi a consumare la dose raccomandata di vino pari a 1-2 bicchieri al dì, poiché l'eccesso comporterebbe l'aggravamento dello stato di salute complessivo e l'aumento del rischio di morte.