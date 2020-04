Generalità

Lo squacquerone è un formaggio italiano, tipico della regione Emilia Romagna. La sua produzione si concentra nella zona romagnola (Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna), ma risulta significativa anche all'area emiliana di levante (provincia orientale di Bologna).

Nel 2012, lo “Squacquerone di Romagna” ha guadagnato il riconoscimento DOP (denominazione di origine protetta), che ne limita la produzione ai luoghi specifici menzionati nel disciplinare.

NB: lo squacquerone che non presenta la specifica “di Romagna” può essere prodotto in qualsiasi altra zona d'Italia.

Lo squacquerone viene prodotto con latte di mucca intero pastorizzato e appartiene all'insieme dei formaggi a pasta cruda. Simile alla crescenza, si presenta di colore bianco madreperla, con una consistenza più morbida e cremosa, che spesso non tiene la forma (si squaglia).

Il formaggio non mostra alcuna crosta o pellicola superficiale. Il suo bouquet è sobrio, delicato, semplice; al palato è dolce, quasi quanto il latte fresco, ma si caratterizza anche per alcune note acidule ben evidenti (grazie alla fermentazione batterica lattica).

In origine, lo squacquerone era un formaggio tipico della stagione fredda. Nacque a livello familiare, per l'impellenza di utilizzare il latte prodotto in quantità insufficienti a giustificare l'invio ai caseifici. Considerato un alimento specifico della comunità pastorale, le prime tracce della sua diffusione nei sociali più elevati risalgono al XIX secolo (vescovo di Cesena).

Lo squacquerone è un formaggio fresco. Richiede una conservazione senza luce, a basse temperature (frigorifero) e possibilmente in un contenitore sigillato. La shelf life dell'alimento fresco è limitata a pochi giorni. Quello confezionato presenta una data di scadenza piuttosto breve e una volta aperto dev'essere trattato come il precedente.

In base alla classificazione stabilita da INRAN e SINU, lo squacquerone rientra nel II gruppo fondamentale degli alimenti. Contenendo lattosio può essere definito un latticino. Dal punto di vista nutrizionale, costituisce soprattutto una buona fonte di: amminoacidi essenziali, calcio e vitamina B2 (riboflavina).