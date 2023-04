Spuntini Pre-Nanna

Lo spuntino pre nanna è l'ultimo pasto della giornata e, solitamente, viene consumato prima del sonno notturno. In genere, consumare molte calorie senza la garanzia che queste vengano metabolizzate CORRETTAMENTE rappresenta un'abitudine alquanto discutibile; infatti, prima del sonno l'organismo NON necessita di grossi carichi energetico -nutrizionali ed il fabbisogno plastico viene garantito a sufficienza dal pasto principale della cena. D'altro canto, esistono delle circostanze in cui l'utilizzo di questa strategia nutrizionale può risultare abbastanza comodo.

Quale Spuntino Pre Nanna?

Come i gentili lettori avranno già capito, la scelta dello spuntino pre nanna varia sensibilmente in base alla necessità nutrizionale, alla gestione degli altri pasti giornalieri e allo stato di salute individuale.

Nelle diete ipocaloriche, i componenti nutrizionali più difficili da apportare nelle giuste quantità sono di sicuro la fibra alimentare e certi sali minerali. Per la fibra, il potassio e il magnesio, l'impiego di frutta con buccia e qualche derivato dei cereali integrali può costituire una scelta a dir poco azzeccata. Al contrario, se il deficit interessa il calcio è più consigliabile prediligere spuntini appartenenti al gruppo del latte e derivati; infine, se la carenza riguarda il ferro, di certo piccole porzioni di carne o pesce risulterebbero altrettanto adeguate.

Per gli sportivi di endurance, lo spuntino pre nanna assume un'importanza fondamentalmente energetica; in questi casi, senza eccedere con le porzioni, evitando anche di scegliere cibi spazzatura e appurando che l'apporto di proteine e grassi non risulti smodato, la gestione degli alimenti è quasi del tutto libera.

In merito ai soggetti che richiedono un basso apporto energetico, la calma insulinica e l'apporto di amminoacidi essenziali, uno spuntino pre nanna magro e di tipo proteico (yogurt magro addensato o greco, formaggio light, albumi d'uovo, roast beef ecc.) soddisfa appieno tutte le necessità (secondariamente all'importanza delle porzioni).

Infine, per quanto riguarda i disturbi dello stomaco e dell'esofago, la scelta di un eventuale spuntino pre nanna dipende fondamentalmente dal TIPO di disagio specifico. Ad esempio, per i bruciori indotti dall'ipersecrezione acida, è molto utile tentare di moderare l'apporto proteico SERALE (che funge da ulteriore stimolante nell'arco delle ore notturne) prediligendo alimenti che non richiedono un notevole impegno gastrico. Ribadisco ancora una volta che, trattandosi di disturbi anche molto differenti tra di loro, la scelta specifica va effettuata SOLO in seguito alla consultazione medica