Spremute di Frutta, Succhi di Frutta o Frutta Intera?

In alimentazione, la frutta rappresenta un insieme di alimenti vegetali, dolci e ricchi di: acqua, sali minerali, vitamine; tuttavia, la definizione corretta di "frutto" è:

"il risultato della fecondazione dell'ovaio della pianta avente la funzione di conferire protezione, nutrimento e mezzo di diffusione al seme o ai semi in esso contenuto/i"