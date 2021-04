Spezie che favoriscono la digestione

Introduzione

Le erbe e le spezie, non solo arricchiscono il cibo di sapore e sono un valido sostituto del sale, ma vengono anche consumate per le loro proprietà benefiche. Una ricca risorsa di rimedi naturali da usare per lenire il mal di stomaco o promuovere una sana digestione. Molte spezie stimolano l'attività di enzimi come l'amilasi, la lipasi pancreatica e la proteasi. Questi enzimi supportano un sistema digestivo più efficiente. Per queste ragioni è consigliato utilizzarle nella preparazione di piatti saporiti ed equilibrati, come ingrediente non solo aromatico, ma anche benefico.