Cereali, Legumi e Condimenti - A dieta Spendendo Poco

Spendere poco su cereali, derivati e tuberi

In merito a questa categoria di alimenti si potrebbe scrivere un intero trattato. Di recente è stata messa in discussione la salubrità delle materie prime (estere) utilizzate dalle più famose aziende produttrici di pasta secca alimentare.

Personalmente dubito che queste possano arrecare danni alla salute umana ma, d'altro canto, esiste anche un aspetto morale di cui tener conto. Per la pasta secca alimentare non c'è molto da fare; la scelta è limitata e bisogna affidarsi alle etichette. Per le farine di frumento, invece, certi fortunati hanno la possibilità di appoggiarsi ai mulini in filiera corta; di certo non si tratta di una soluzione comoda (e a volte nemmeno economicamente vantaggiosa), ma la certezza di consumare un prodotto che rispetta i disciplinari italiani e lontano dalle contaminazioni radioattive potrebbe valere lo scarto di pochi centesimi di euro. Lo stesso vale per le granaglie intere di qualunque altro cereale.

Il pane è un prodotto ad altissimo consumo. Di recente si è assistito ad una vera e propria inversione di tendenza; mentre un tempo quasi nessuno lo produceva autonomamente, oggi (a causa dei costi molto elevati) si tende a confezionarlo in casa. Anche questo è un prodotto che merita d'essere conservato in congelatore poiché, si sa, una volta acceso il forno (ricordiamo che si tratta di un elettrodomestico dai consumi spropositati) sarebbe meglio cuocere più alimenti possibile! E' quindi logico dedurre che il pane debba essere impastato in grosse quantità e, per evitare che deperisca, sia necessario ghiacciarlo già porzionato a fette di 25-30g l'una. Per imparare a cucinare un buon pane fatto in casa, consultare il video-ricettario di Alice, ad esempio il Pane di Zucca.

Per le patate, in Italia non ci possiamo lamentare. Spesso, perdiamo tempo nel cercare l'alimento meno costoso sui banchi del mercato o del supermercato, quando si tratta di tuberi che possiedono un gran numero di varietà (precoci e tardive), facilmente coltivabili e reperibili in qualunque fazzoletto di terra della penisola. A poca distanza da casa, tutti possono acquistare delle patate nostrane a circa 1 euro al chilo. D'altro canto, una volta acquistata una cassa di patate, se ben conservate queste possono vantare una shelf-life di uno o due mesi (valore medio). Di certo arriverete ad un momento in cui i tuberi cominceranno a germogliare. A tal punto sarà necessario: sbucciarle, tagliarle, sbianchirle in acqua bollente e congelarle. Ecco le nostre patate disponibili a qualsiasi tipo di preparazione e conservabili per molti mesi. NB. Ricordate che l'acqua di cottura delle patate, come quella degli ortagi, può essere utile ad altri scopi.