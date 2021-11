Sostenibilità: Cosa Significa e Come Migliorarla

Introduzione L'influenza sociale ed economica del più che "fiorente" settore green, ha reso "virale" tutto ciò che ruota attorno alla sostenibilità. Shutterstock Questo aspetto, che interessa profondamente anche l'economia e la sociologia-antropologia, è tuttavia di derivazione prevalentemente ecologica. Ciò detto, il settore "ecologico" è molto più datato. Risale infatti a metà del XIX secolo, quando il biologo tedesco Haeckel unì le due parole greche, οἶκος (casa) e λόγος (scienza, discorso), per sintetizzare quanto segue: "scienza che studia le condizioni di esistenza degli esseri viventi e le interazioni di ogni tipo tra questi e l'ambiente in cui vivono". Quindi, sostenibilità ed ecologia, per quanto legati tra loro, non sono da considerarsi termini sinonimi. In questo articolo cercheremo di sviscerare gli aspetti più importanti della sostenibilità, in particolare dell'importanza che riveste nell'instaurare un miglior rapporto tra l'essere umano e l'ambiente circostante.

Cos’è Cosa significa sostenibilità? Alcune definizioni Con il termine sostenibilità, in senso lato, si intende la capacità, di una determinata attività o processo di resistere in maniera relativamente continua . Lo sapevi che… La parola "sostenibilità" è ampiamente utilizzata dagli enti di beneficenza con l'obbiettivo di ridurre la povertà in modi che possano essere sostenuti dalla popolazione locale e dall'ambiente. Nonostante la sua valorizzazione ed applicazione siano piuttosto recenti, il concetto di sostenibilità (o Nachhaltigkeit, in lingua tedesca) può essere fatto risalire alle applicazioni nella selvicoltura (conservazione dei boschi) di Hans Carl von Carlowitz (1645-1714). Attualmente, il termine sostenibilità viene contestualizzato soprattutto nella valutazione della coesistenza tra biosfera terrestre e civiltà umana . Non solo dei limiti che essa comporta ma, al contrario, dei vantaggi che si potrebbero ottenere reciprocamente. L'ottica di sostenibilità, quindi, richiede sempre un uso logico delle risorse naturali e rinnovabili, in modo che possa perpetuarsi senza controindicazioni, e con benefici, di tipo ambientale, economico e sociale . Questa logica, a dire il vero, venne compresa diversi millenni orsono. Chiaramente, le popolazioni dell'epoca avevano problemi molto diversi rispetto all'inquinamento e al sovrasfruttamento delle risorse naturali. Ciò nonostante, i gruppi etnici stanziali avevano già compreso che la capacità dell'ambiente circostante di sostenere le loro attività a lungo termine non è affatto scontata; anzi, dovrebbe essere attivamente garantita . Shutterstock Molte culture antiche avevano tradizioni che limitavano l'uso delle risorse naturali, ad es. i Maori della Nuova Zelanda, gli amerindi della Columbia Britannica costiera e i popoli dell'Indonesia, dell'Oceania, dell'India e del Mali. Il movimento culturale di sostenibilità può comportare profonde modifiche sociali che toccano: i diritti internazionali e nazionali, la pianificazione urbana e dei trasporti, la gestione della catena di approvvigionamento, gli stili di vita locali e individuali, e il consumo critico (o consapevole, responsabile, etico). Un concetto affine (ma non sovrapponibile) all'ambito di sostenibilità è lo sviluppo sostenibile che, interessando i domini di cultura, economia tecnologica e politica, porta l'attenzione al modo in cui l'attitudine di sviluppo si adegua al criterio di sostenibilità. Secondo il rapporto Brundtland (1987), sviluppo sostenibile significa poter soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri . Poiché lo sviluppo sostenibile è, in un certo senso, il "lato pratico" del concetto di sostenibilità, le due parole vengono utilizzate spesso in maniera intercambiabile. Sono campi specifici della sostenibilità: l'agricoltura sostenibile, l'allevamento sostenibile, l'architettura sostenibile e l'economia ecologica.

Consumo Senza limitare i consumi, non è possibile ottenere maggior sostenibilità Un aspetto importante dell'impatto umano sui sistemi terrestri è la distruzione delle risorse biofisiche e, in particolare, degli ecosistemi terrestri. L'impatto ambientale di una comunità o dell'umanità nel suo insieme dipende sia dalla popolazione globale che dall'impatto soggettivo, che a sua volta dipende, in modi complessi, da quali risorse vengono utilizzate, dal fatto che tali risorse siano rinnovabili o meno e dalla scala dell'attività umana relativa alla capacità di carico degli ecosistemi coinvolti. Un'attenta gestione delle risorse può essere applicata a molte scale, dai settori economici come l'agricoltura, la produzione e l'industria, alle organizzazioni lavorative, ai modelli di consumo delle famiglie e degli individui, e alla domanda di risorse dei singoli beni e servizi. Shutterstock Ancora una volta, si mette in evidenza quanto l'impatto del singolo abbia una ripercussione - diretta e indiretta - sulla sostenibilità globale. Uno dei primi tentativi di esprimere matematicamente l'impatto umano è la formula I PAT, che tenta di spiegare il consumo umano su tre componenti: popolazione, livelli di consumo (impropriamente, "ricchezza") e impatto per unità di utilizzo delle risorse (che può essere sinonimo di "tecnologia"). L'equazione è espressa nel seguente modo: I = P × A × T. Dove: I = Impatto ambientale, P = Popolazione, A = Ricchezza, T = Tecnologia.

Resilienza Ecologica Cosa si intende per resilienza ecologica e a cosa serve La resilienza in ecologia è la capacità di un ecosistema di assorbire i danni e di mantenere la propria struttura di base e vitalità . Il concetto si è evoluto dalla necessità di gestire le interazioni tra i sistemi umani e gli ecosistemi naturali, in modo sostenibile. Per fare un esempio, il metabolismo della microflora del terreno, capace di rielaborare certi inquinanti, partecipa alla resilienza rimediando in una certa misura all'accumulo di contaminanti. Un altro esempio è dato dall'aumento della proliferazione di certe specie animali sottoposte a prelievo intensivo. Alcuni pesci, negli ultimi decenni, hanno anticipato o posticipato il cambiamento del proprio sesso, o della maturità sessuale, per implementare la deposizione e la fecondazione, visto l'abbattimento della loro densità di popolazione a causa della pesca. Come effetto "rimbalzo", la sospensione dell'attività di prelievo può comunque avere effetti disastrosi; tali specie tenderanno al sovrappopolamento, con conseguenze sull'anello precedente o successivo della catena alimentare, o sulla competizione nell'habitat biologico verso altre specie. L'ecosistema tende sempre all'equilibrio, ma non bisogna abusare di questa capacità. La resilienza ha i suoi limiti: un ecosistema può raggiungere, più o meno facilmente, un punto di non ritorno, oltre il quale perderà la sua capacità di ripristino e cambierà irrimediabilmente . La visione più pratica della sostenibilità è in termini di efficienza. In effetti, efficienza è sinonimo di sostenibilità poiché l'efficienza ottimale (quando possibile) significa zero sprechi. Un'altra visione non così pratica della sostenibilità sono i sistemi chiusi, che mantengono indefinitamente i processi di produttività sostituendo le risorse utilizzate da risorse di uguale o maggiore valore, senza degradare o mettere in pericolo i sistemi naturali.

Valutazione di Sostenibilità Misurazione della sostenibilità La misurazione è la base quantitativa per una gestione consapevole della sostenibilità. Le metriche utilizzate per la misurazione della sostenibilità (che coinvolgono la sostenibilità dei domini ambientale, sociale ed economico, sia individualmente che in varie combinazioni) sono ancora in evoluzione: includono indicatori, benchmark, audit, standard di sostenibilità e sistemi di certificazione come Fairtrade e Organic, indici e contabilità, nonché sistemi di valutazione, perizia e altri sistemi di rendicontazione applicati su un'ampia gamma di scale spaziali e temporali. Due concetti utili per capire se il modo di vivere dell'umanità è sostenibile sono i confini planetari e l'impronta ecologica. Se i confini non vengono superati e l'impronta ecologica non oltrepassa la capacità di carico della biosfera, il modo di vivere è considerato sostenibile.

Come Capire se un Prodotto è Sostenibile? Standard e certificazioni di sostenibilità alimentare I tre pilastri della sostenibilità, economico, sociale e ambientale, hanno gettato le basi per numerosi standard di sostenibilità e sistemi di certificazione, in particolare nel settore alimentare. Gli standard che oggi fanno esplicito riferimento alla tripla interconnessione sono: Rainforest Alliance, Fairtrade, UTZ Certified e GLOBALG.A.P. Queste linee guida sono utilizzate nelle catene di approvvigionamento globali di vari settori e industrie, come l'agricoltura, l'estrazione mineraria, la selvicoltura e la pesca. Sulla base degli standard ITC, i prodotti più frequentemente coperti sono quelli agricoli, seguiti dagli alimenti trasformati.

Prospettive Future The Earth Charter La Earth Charter è una dichiarazione internazionale del XXI° secolo che riconosce valori e principi fondamentali ed utili alla costruzione di una società globale giusta, sostenibile e pacifica. Parla, più genericamente, di "una società globale sostenibile fondata sul rispetto della natura, sui diritti umani universali, sulla giustizia economica e su una cultura di pace". Ciò suggerisce un'immagine ancora più complessa della sostenibilità, che include il dominio della politica. In sostanza, la sostenibilità non può essere assicurata attraverso un unico percorso di focalizzazione, attenzione ed azione . Deve essere coltivato attraverso un targeting completo dell'oggetto stesso per garantire risultati e fattibilità.