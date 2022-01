Stress: il nemico delle difese immunitarie Lo stress – inteso come insieme di reazioni che si verificano nell'organismo in risposta ad un evento destabilizzante per la sfera psicoemotiva – è notoriamente un fattore che rende l'organismo più vulnerabile nei confronti delle malattie infettive tipiche del periodo invernale, sia aumentando il rischio di svilupparle sia comportando tempi più lunghi di guarigione. Soprattutto quando si protraggono nel tempo e continuano a determinare una tensione che non si allenta, le situazioni stressanti finiscono con l'indebolire il sistema immunitario. Grande responsabile di questo abbassamento delle difese è il cortisolo, non a caso noto anche come "ormone dello stress". Nel momento in cui viene prodotto in abbondanza, il cortisolo per sua caratteristica va ad interferire sul meccanismo di comunicazione tra le cellule del sistema immunitario, determinando come diretta conseguenza una minore produzione di linfociti. Nei periodi di forte tensione, il rischio di ammalarsi aumenta anche per l'adozione di comportamenti poco salutari che compromettono ulteriormente l'efficacia delle difese naturali, come la riduzione delle ore di sonno o la dieta sregolata (troppo calorica, povera di vitamine e fibre, ricca di zuccheri ecc.). Allentare lo stress rappresenta un'ottima strategia per sostenere il sistema immunitario: per farlo, è importante applicare alcuni accorgimenti al proprio stile di vita. Per gestire meglio le situazioni che generano tensione e rinforzare il corpo aiutandolo a combattere meglio le malattie è dunque bene ricordare di: Fare movimento;

Dormire a sufficienza;

Seguire una dieta equilibrata, varia e ricca di frutta e verdura;

Dedicarsi il più possibile a qualcosa di piacevole;

Assumere eventualmente integratori che aiutino il sistema immunitario.

Ashwagandha Ashwagandha: caratteristiche e proprietà adattogene L'Ashwagandha è una pianta dalle caratteristiche toniche e "adattogene", utilizzata da migliaia di anni nella tradizione indiana e cinese per promuovere la longevità, migliorare la vitalità e la concentrazione, aiutare a ridurre lo stress e la fatica della vita di tutti i giorni. La duplice funzione dell'Ashwagandha, rilassante e rinvigorente, ne svela il grande valore: quello di adattarsi perfettamente alle esigenze dell'organismo in quel momento. Per questo motivo, l'Ashwagandha è considerata una pianta adattogena, la cui capacità di supportare un'adeguata risposta immunitaria, oggi, è stata ampiamente dimostrata dalla scienza. Stress e adattogeni: quale relazione? Di norma, la reazione del corpo allo stress è controllata dall'asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA), una complessa rete di feedback di neurochimici e ormoni che fanno parte del sistema neuroendocrino. Quando risponde a fattori stressogeni interni o esterni, l'HPA aiuta a ripristinare e riequilibrare il corpo. Al giorno d'oggi, però, gli stimoli motivo di stress sono tanti e diversi tra loro, quindi il rischio di mandare in tilt il proprio equilibrio psico-fisico è spesso elevato. Gli adattogeni contribuiscono a ridurre l'intensità e l'impatto dei fattori di stress che influenzano la capacità del corpo di rispondere e riequilibrare i propri sistemi. Questa classe di sostanze botaniche è, infatti, in grado di intervenire sulle funzioni del sistema immunitario e di quello nervoso centrale regolate dall'asse ipotalamo-ipofisi-surrene e può avere un impatto positivo sui loro mediatori, tra cui ormoni, neuropeptidi, ossido nitrico e citochine. L'obiettivo ultimo degli adattogeni è proprio quello di riequilibrare e rigenerare l'organismo, aiutandolo ad "adattarsi" allo stress fisico, mentale ed emotivo. Per farlo, non agiscono in maniera specifica su un organo, ma su tutto il corpo. Questa è anche la peculiarità dell'Ashwaganda: l'estratto dell'intera pianta è in grado di aiutare l'organismo ad adattarsi a situazioni di stanchezza fisica e, contribuendo al rilassamento e al benessere mentale, sostiene le naturali difese dell'organismo e la risposta immunitaria. Benefici dell’Ashwagandha L'Ashwagandha è una pianta adattogena, il cui scopo è quello di aiutare l'organismo a ritrovare il suo naturale equilibrio durante i momenti di stress. Il potere adattogeno è promosso dai componenti che si trovano all'interno dell'intera pianta: Le foglie della pianta di Ashwagandha contengono bioattivi che aiutano a migliorare le capacità cognitive, il sonno e lo stress ossidativo, nonché a dare una sana risposta immunitaria;

contengono bioattivi che aiutano a migliorare le capacità cognitive, il sonno e lo stress ossidativo, nonché a dare una sana risposta immunitaria; Le sue radici sono usate, invece, soprattutto per favorire la longevità, migliorare la vitalità e sostenere, ancora una volta, il sistema immunitario. In sintesi, all'Ashwagandha sono riconosciuti i seguenti benefici: Gestisce e riduce lo stress;

Aumenta i livelli di energia;

Supporta il sistema immunitario;

Migliora la messa a fuoco e i tempi di reazione;

Migliora la qualità del sonno;

Migliora la salute cognitiva mentale, l'umore, la fatica e la vitalità;

Supporta la salute delle articolazioni;

Supporta la salute cardiovascolare;

Supporta una sana funzione endoteliale e un sano profilo lipidico.