Sommacco o Sumac: cos'è e a cosa fa bene questa spezia?

Cos'è il sommacco? Il sommacco, noto anche con il nome sumac, è una spezia dal colore rosso e dal sapore intenso, che può essere usata per sostituire il sale e insaporire le pietanze.

Qual è la sua origine? Il sommacco è una spezia antichissima che si estrae dai frutti di un arbusto che devono essere raccolti ancora non maturi e lasciati essiccare. Originaria del mediterraneo, il suo uso in cucina è diffuso in un'area geografica molto vasta, va dal Portogallo e arriva fino all'Afghanistan, passando per Libano, Turchia e Iran. In Italia questo arbusto si trova soprattutto in Sicilia, e in particolare nelle province di Palermo e Trapani.

Come si usa? Anche se in passato serviva anche per tingere le pelli, questa spezia oggi si usa principalmente in cucina per condire e insaporire le pietanze. Perfetto soprattutto come opzione salutare al posto del sale da utilizzare su insalate o secondi di pesce o carne, il sommacco può anche per essere aggiunto all'hummus e salse o spolverato su dolci al cucchiaio o gelato. Il suo sapore, infatti, è fresco, agrumato leggermente aspro e simile a quello del limone, quindi è molto trasversale. Facile da reperire, si trova online, in negozi specializzati, nelle fiere dedicate alle spezie ma anche in alcuni supermercati.