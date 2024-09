La soia fa bene? Quando è sconsigliata?

Soia: benefica o no? Da un lato, la soia è ricca di sostanze nutritive e il suo consumo, in quantità controllate, sembra essere collegato a benefici per la salute, come l'abbassamento dei livelli di zucchero nel sangue, il miglioramento della salute del cuore, una riduzione dei sintomi della menopausa. Tuttavia, sulla salubrità delle diete ricche di soia si dibatte da tempo. Ad esempio, per via del timore correlato al rischio di cancro al seno, o dell'ipotesi secondo cui mangiare spesso soia o cibi a base di soia può ostacolare la funzione tiroidea o avere effetti femminilizzanti negli uomini, solo per citarne alcuni. Shutterstock

Aspetti negativi I semi di soia e gli alimenti da essi derivati sono spesso fonte di preoccupazione. Sui benefici della loro assunzione si è frequetemente dibattuto. Le ragioni spaziano su più fronti :dagli effetti che imitano gli estrogeni (è stato dimostrato che gli isoflavoni di soia hanno effetti più deboli e leggermente diversi rispetto agli estrogeni) al rischio di cancro. Opinioni contrastanti sugli isoflavoni di soia che possono aumentare il rischio di cancro al seno o all'endometrio. Tuttavia, la maggior parte degli studi non ha riscontrato effetti negativi. In alcuni casi, possono persino offrire una certa protezione contro alcuni tipi di cancro. Anche la funzione tiroidea ridotta, come si è a lungo pensato, causata da alcuni composti trovati nella soia, non ha evidenze scientifiche: diversi studi hanno riscontrato effetti negativi minimi o nulli. Aspetti negativi: OGM. I semi di soia sono spesso geneticamente modificati (OGM). La soia OGM può contenere meno nutrienti e più residui di erbicidi rispetto alla soia convenzionale o biologica.

Antinutrienti. I semi di soia contengono composti che possono ridurre la capacità del corpo di assorbire le vitamine e i minerali che contengono. L'ammollo, la germinazione, la fermentazione e la cottura sono modi per ridurre questi livelli di antinutrienti nella soia.

Problemi digestivi. Gli antinutrienti nella soia possono ridurre la funzione di barriera dell'intestino, con possibile conseguente infiammazione e problemi digestivi.