Soia e Colesterolo: perché fa bene?

La soia ( Glycine max) è una pianta cespugliosa, appartenente alla famiglia delle Fabaceae o Leguminose . Della soia se ne consumano i baccelli, che contengono fino a 5 semi ciascuno; è un alimento tradizionale dell'estremo oriente (Asia), dove riveste un'importanza primaria nel regime alimentare collettivo. Dalla soia si ricavano il tofu , il miso , il latte vegetale , l'olio ecc; costituisce anche moltissimi altri cibi inseriti nel regime alimentare del "Sol Levante" e pare che, grazie ai suoi nutrienti , sia in grado di combattere il colesterolo in eccesso.

La soia è un legume dalle proprietà eccellenti; la maggior parte delle sue componenti nutrizionali (chi più e chi meno) possiede un notevole effetto IPOcolesterolemizzante ; per questo rappresenta un alimento consigliabile nella terapia nutrizionale finalizzata a combattere questa forma di dislipidemia . I nutrienti della soia che combattono il colesterolo in eccesso sono: proteine , lipidi polinsaturi , fosfolipidi , fibra alimentare e fitosteroli .

Proteine della Soia

Proteine della Soia Contro il Colesterolo

Le proteine della soia hanno un buon profilo amminoacidico, sono ricche di arginina ed il loro valore biologico (VB) è pari a 75 su una scala da 0 a 100.

Oltre a questa ottima caratteristica nutrizionale, diversi studi hanno evidenziato una correlazione tra l'assunzione di proteine della soia ISOLATE e diminuzione del colesterolo TOTALE e colesterolo LDL in soggetti affetti da ipercolesterolemia. A dire il vero, non è ancora ben chiaro quale sia il meccanismo che determina un effetto simile anche se diverse ricerche hanno formulato e proposto alcune teorie interessanti.

Tra le più quotate si evidenzia l'interazione recettoriale delle proteine della soia con i recettori epatici; pare che aumentando le proteine della soia nella dieta venga favorita l'espressione dei recettori specifici delle LDL (volgarmente dette colesterolo cattivo) nelle cellule del fegato; in tal modo, le LDL circolanti vengono captate in maniera più efficace e la loro concentrazione plasmatica diminuisce sensibilmente. Un'assunzione regolare di 25-40 g/die di proteine della soia riduce il colesterolo LDL e totale di circa 20 mg/dl (Food and Drugs Administration - USA).

È possibile che il meccanismo sia regolato dalla prevalenza dell'amminoacido arginina sulla lisina (Diet and heart disease - David Kritchevsky), peraltro ulteriormente coinvolto nella riduzione della pressione arteriosa; l'arginina, quale precursore dell'ossido nitrico (NOS), determina un miglioramento dell'elasticità vasale ed una riduzione del rischio cardiovascolare sia per gli ipertesi, sia per i dismetabolici in genere.