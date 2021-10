Snack Dietetici: Quali Sono?

Introduzione Per "snack" si intende qualsiasi alimento (o prodotto alimentare) destinato al consumo nei pasti SECONDARI, quindi come spuntino; l'aggettivo dietetico, a seconda dei contesti, può invece indicare due diverse tipologie di alimenti: alimenti dietetici propriamente detti (regolamentati per legge);

propriamente detti (regolamentati per legge); alimenti e prodotti alimentari che nel linguaggio comune vengono definiti "dietetici" semplicemente perché poveri di calorie. Shutterstock Come anticipato, il primo gruppo, quello degli alimenti dietetici propriamente detti, è soggetto a regolamentazione legislativa* e comprende SOLO: prodotti la cui caratteristica comune è quella di essere stati ideati e formulati per far fronte alle specifiche esigenze nutrizionali di individui con turbe del processo di assorbimento intestinale, con turbe del metabolismo o comunque in condizioni fisiologiche particolari. * Legge n°327 del 29 marzo 1951, direttiva CEE 89/398 e Decreto Legislativo n°111 del 27 gennaio 1992. Il secondo gruppo di alimenti dietetici è invece "di tipo ufficioso" e risponde ai criteri (più soggettivi che oggettivi) di: ipocaloricità (poche calorie) e facilità digestiva. Com'è deducibile, molti degli snack del primo gruppo possono essere racchiusi anche nel secondo insieme ma, fortunatamente, non il contrario. Esistono infatti molti alimenti ipocalorici e leggeri che NON risultano né lavorati, né manipolati, a tutto vantaggio del gusto e del portafogli del consumatore. D'altronde, anche la dicitura "dietetico" non è sempre sinonimo di "ipocalorico"; infatti, possono rientrare in questa categoria anche certi prodotti molto energetici come il pane senza glutine, la pasta per diabetici, il latte delattosato, il latte arricchito con omega 3, le margarine light, gli oli vitaminizzati ecc.; questi ultimi due, in particolare, non risultano assolutamente ipocalorici (al contrario!) ma sono pur sempre alimenti dietetici perché utili al trattamento di certe patologie

Alimenti Dietetici Snack ipocalorici appartenenti al gruppo degli Alimenti Dietetici propriamente detti Gli snack ipocalorici appartenenti al gruppo degli "alimenti dietetici" sono tutti quelli che pongono in evidenza il loro basso apporto di calorie, l'elevato contenuto in fibre o la notevole concentrazione di proteine ad alto valore biologico e/o di vitamine e/o di sali minerali ecc. Si tratta prevalentemente di pasti sostitutivi (barrette, frullati ecc.) e cereali ricchi di fibre per la prima colazione. A dire il vero, non è detto che tali alimenti risultino "oggettivamente" poco energetici; piuttosto, lo è la relativa "porzione raccomandata". Tanto per capirci: 100g di bastoncini di crusca vitaminizzati contengono circa 260kcal, così come 100g di pasto sostitutivo in barrette apportano dalle 350 alle 400kcal. Tuttavia, la razione raccomandata di cereali è solamente di 5-7 cucchiai per volta e quella di barrette corrisponde pressappoco ad uno o due pezzi. L'elevata densità energetica di questi prodotti è causata dalla carenza d'acqua al loro interno e, come per tutti gli altri alimenti, ciò richiede porzioni di consumo contenute. Va poi specificato che NON tutti gli snack dietetici appartenenti al gruppo degli "alimenti dietetici" sono a base di cereali o farine disidratati. Ad esempio, i pasti sostitutivi in brik, così come gli yogurt arricchiti, vantano una maggior concentrazione d'acqua, quindi porzioni di consumo più elevate; In media, l'apporto calorico è circa 4 volte inferiore rispetto agli snack dietetici secchi a base di cereali.