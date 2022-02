I benefici per il corpo quando si smette di assumere zucchero per un periodo di tempo limitato, come ad esempio un mese, sono da subito evidenti. Lo confermano nutrizionisti ed esperti: limitare il consumo di zucchero, è noto abbia dei risvolti positivi per il corretto funzionamento dell'organismo. Il primo è la perdita di peso , ma alla lunga si noteranno effetti benefici anche sull'umore, l'energia e le funzioni cerebrali. Consumare troppo zucchero è un'abitudine malsana, che può portare all'insorgenza di patologie e problemi gravi come obesità, diabete , carie dentali ecc.

Zucchero: quanto consumarne?

Lo zucchero si trova naturalmente in molti alimenti che, in un regime alimentare sano, non dovrebbero comunque mancare, come la frutta ad esempio. Il consiglio dei nutrizionisti è quello di eliminare lo zucchero degli alimenti confezionati e prediligere cibi che contengono meno di 6 grammi di zucchero per 100 gr. Nel caso della frutta, però, occorre prestare attenzione al contenuto zuccherino dei diversi frutti. Un esempio: frutti di bosco, kiwi, fragole, mele o pere, sono nettamente migliori rispetto a uva, fichi o mango.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda di non superare la dose di zuccheri semplici pari al 10% dell'introito calorico giornaliero. Se si osserva un regime alimentare di 1500 calorie, ad esempio, questa quantità corrisponderà a circa 6 cucchiaini di zucchero al giorno. Questa raccomandanzione si riferisce soprattutto agli zuccheri aggiunti che si trovano negli alimenti confezionati e industriali, non naturalmente nel cibo come nella frutta (fruttosio) o in latte e formaggi (lattosio).