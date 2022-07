Cos’è lo Skyr e perché consumarlo fa bene alla salute

Lo Skyr è un prodotto caseario di origine islandese , la cui prime testimonianze risalgono a più di mille anni fa e si devono alla popolazione vichinga. Di colore bianco , è molto simile allo yogurt tradizionale anche se la sua consistenza cremosa è leggermente più densa. Comunemente consumato a colazione , grazie alle sue diverse proprietà risulta essere particolarmente salutare. Queste le sue caratteristiche e i motivi per introdurlo nel proprio regime alimentare.

Visto che per produrre una determinata quantità di Skyr serve una quantità di latte superiore di tre o quattro volte rispetto a quella necessaria per fare lo yogurt, questo alimento è più denso di nutrienti e più ricco di proteine .

Le marche in commercio di questo prodotto sono diverse e alcune aggiungono alla formula classica frutta o agenti aromatizzanti . Tuttavia, una porzione da 170 grammi di Skyr naturale fornisce circa:

Lo Skyr è prodotto con latte scremato al quale viene rimossa la crema prima di essere riscaldato e arricchito con colture vive di batteri . Una volta addensatosi viene filtrato in modo da eliminare il siero .

Facendo parte della categoria ed essendo particolarmente ricco di calcio, lo Skyr non fa eccezione.

Tutti i latticini sono generalmente indicati come benefici da questo punto di vista perché contengono minerali amici dell'apparato cardio circolatorio come calcio, potassio e magnesio .

Le malattie cardiache sono la principale causa di morte in tutto il mondo e anche se non rappresenta l'unica soluzione, mantenere un' alimentazione sana prediligendo alcuni cibi migliora la salute del cuore e diminuisce la possibilità di svilupparsi eventi avversi.

Per bambini e adolescenti assumere la giusta quantità di calcio giornaliera significa aumentare la crescita e la densità della massa ossea ma è soprattutto con il passare degli anni che questa esigenza si fa più impellente, visto che l'avanzamento dell'età rende le ossa meno dense, più porose e inclini all' osteoporosi , soprattutto nelle donne.

Lo Skyr è ricco di calcio , un elemento che non può mancare in una dieta sana ed equilibrata, principalmente perché, insieme al fosfato rende più forti denti e ossa .

Rimanendone una quantità minima, invece, alcuni soggetti semplicemente intolleranti al lattosio riescono a sopportarne l'assunzione, anche se prima di farlo è sempre meglio chiedere consiglio al proprio medico, onde evitare di incappare in mal di stomaco e altri effetti digestivi poco piacevoli.

Nonostante il processo di filtraggio parte integrante della sua produzione rimuova circa il 90% del lattosio che contiene, le persone allergiche a questo elemento non devono assolutamente consumarlo.

Anche se lo Skyr è un elemento genericamente benefico, a causa della sua composizione non tutti possono mangiarlo o trarne vantaggi.

Come fare lo skyr in casa

Nei supermercati esistono tante tipologie di Skyr quindi se si desidera provarlo le opzioni non mancano. Oltre ad essere acquistato già pronto però questo prodotto può essere preparato in casa mettendo in atto pochi semplici passaggi.