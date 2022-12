Sidro di fuoco per il Sistema Immunitario: cos’è, ingredienti e ricetta

In inverno capita spesso di avere a che fare con influenza, tosse, raffreddore e generici malanni di stagione. Se scongiurarne del tutto l'insorgenza è impossibile, rafforzare le difese immunitarie rappresenta indubbiamente un modo per arginare, almeno in parte, la loro aggressione. Per farlo, una bevanda particolarmente indicata sarebbe il sidro di fuoco, un rimedio naturale composto da diversi ingredienti che promette anche di favorire la digestione e scaldare il corpo intorpidito dal freddo.

Cos’è il sidro di fuoco Il sidro di fuoco, o Fire Cider, è un rimedio naturale ideato dall'erborista Rosemary Gladstar, particolarmente in auge tra gli anni Settanta e Ottanta ma tornato alla ribalta in questo periodo. Il suo effetto prodigioso sull'organismo è dato da una serie di ingredienti, tutti naturali, che miscelati insieme amplificherebbero i loro effetti aiutando l'organismo ad aumentare le difese contro gli attacchi esterni. La preparazione è semplice ma prima di essere bevuto il sidro di fuoco necessita di un lungo periodo di sedimentazione quindi non si tratta di un rimedio estemporaneo ai malanni ma di un preparato da realizzare per tempo, in modo che sia pronto quando serve.

Ingredienti del sidro di fuoco Due tazze di aceto di mele crudo e non pastorizzato

Mezza tazza di zenzero

Mezza tazza o un cucchiaini di curcuma

Mezza cipolla

Due peperoncini Jalepeño

Un cucchiaio di pepe in grani

mezza tazza di rafano

Una testa d'aglio

Mezzo limone Oltre a questi ingredienti base, alcune varianti della ricetta prevedono anche l'uso di qualche rametto di timo e rosmarino e due bastoncini di cannella.