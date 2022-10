Sicurezza Alimentare: le malattie provocate dai Cibi Contaminati

Introduzione Molte persone sanno che le infezioni sono generate da microrganismi patogeni, ma non tutte sanno che batteri, virus, tossine e altri agenti nocivi possono insediarsi anche negli alimenti, rendendoli infetti e dunque pericolosi per la salute di chi li consuma. Introdurre cibi o acqua contaminati da microrganismi patogeni può provocare le cosiddette MTA, ossia le malattie trasmesse dagli alimenti. Vediamo quelle più comuni.

I cibi più a rischio prodotti deperibili (come uova, yogurt, latte, carne), perché si conservano meno facilmente degli altri e, dunque, possono andare incontro ad alterazioni; i cibi che hanno subito molte lavorazioni (tipo hamburger, paste fredde già condite, paté): più un prodotto viene manipolato e più è probabile che subisca delle contaminazioni; quelli che contengono una percentuale elevata di acqua libera (per esempio, pesce fresco, pane, frutta e verdura fresca, latte): costituiscono, infatti, un habitat ideale per la proliferazione batterica.

Le intossicazioni e le infezioni alimentari non sono tutte uguali: ne esistono moltissimi tipi diversi, che si manifestano con sintomi differenti e sono causate da diversi agenti patogeni, perlopiù batteri, virus e parassiti, che contaminano i cibi, le superfici di lavoro o gli utensili. Vediamo nel dettaglio quelle più comuni.

La salmonellosi La salmonellosi è un'infezione scatenata dalla salmonella, un batterio presente normalmente nell'apparato gastrointestinale di molte specie animali, dagli insetti fino ai mammiferi, da cui può arrivare facilmente a contagiare i cibi e anche le persone, causando vari disturbi. Si tratta, in effetti, del microrganismo più spesso responsabile di infezioni trasmesse dagli alimenti, in particolare da uova, latte crudo e suoi derivati, carne e derivati (specialmente se poco cotti), salse e condimenti per insalate, preparati per dolci e creme, gelato artigianale e commerciale, frutta e verdura. Questo batterio è presente in natura con più di 2.000 varianti, ma i ceppi più frequentemente diffusi nell'uomo e nelle specie animali, sono due: S. enteritidise S. typhimurium. I sintomi più comuni della salmonellosi riguardano l'apparato gastrointestinale e sono senso di nausea, dolori addominali, vomito e diarrea. In molti casi, compare anche un forte mal di testa, talvolta accompagnato da febbre, brividi e veri e propri crampi addominali. Nelle situazioni più serie, possono comparire infezioni locali o più diffuse, soprattutto a carico di ossa e meningi. Nei casi più lievi i sintomi sono più blandi e tendono a risolversi nell'arco di 24 ore, mentre le manifestazioni più serie possono proseguire anche per alcuni giorni, provocando anche forte disidratazione che va curata in ospedale. In tutti i casi, è utile riposare e seguire una dieta leggera.

L’infezione da Escherichia Coli L'E. Coli è un batterio che vive normalmente nell'intestino dell'uomo e degli animali, senza dare problemi. Alcuni ceppi, però, hanno acquisito la capacità di causare infezioni e dare origine a malattie, da forme diarroiche fino a patologie sistemiche molto gravi: in genere, questi ceppi provengono da cibi o acqua contaminati, in particolare da frutta e verdura (che vengono spesso consumati crudi) contaminati dalle feci di animali infetti, soprattutto bovini, latte non pastorizzato e formaggi derivati, carne non o poco cotta. Solitamente, i sintomi dell'infezione da E. coli iniziano a distanza di tre o quattro giorni dall'esposizione ai batteri e includono: diarrea, crampi allo stomaco, dolore addominale, nausea e vomito. Si consiglia alle persone colpite di riposare e di assumere liquidi per aiutare a prevenire la disidratazione e l'affaticamento; può servire anche il ricorso a una cura antibiotica. Se l'infezione è grave, è necessario il ricovero.

L'epatite A Si tratta di un'infiammazione del fegato causata dal virus Hav, che si trasmette principalmente per via oro-fecale, tramite il consumo di acqua e cibi crudi o poco cotti contaminati. Gli alimenti più a rischio da questo punto di vista sono i frutti di mare e molluschi allevati in acque contaminate da scarichi fognari contenenti il virus. Nemmeno frutta e verdura però sono immuni. Dal momento in cui l'organismo entra in contatto con il virus al momento in cui compaiono i primi sintomi trascorrono in media dai 15 ai 50 giorni. Le principali manifestazioni sono: stanchezza, malessere, inappetenza, febbre, nausea, dolori addominali e ittero. Occorre sapere però che spesso la malattia è asintomatica oppure si manifesta in modo talmente lieve che la persona non si accorge di nulla. In genere, dura una-due settimane; solo in una minoranza di casi si protrae più a lungo (anche alcuni mesi), causando prurito, una colorazione molto scura delle urine e una colorazione molto chiara delle feci. È d'aiuto riposare il più possibile, per non accentuare il malessere e la stanchezza, bere molto e seguire una dieta sana.

La listeriosi Si tratta di un'infezione scatenata dal Listeria monocytogenes, un batterio che si trova comunemente nel terreno e nell'acqua e può quindi facilmente contaminare ortaggi e animali. I cibi più a rischio di essere contaminati sono i cibi crudi, come carni non ben cotte e verdure crude, e i prodotti lattiero-caseari preparati con latte non pastorizzato. Questa malattia può scatenare sintomi come diarrea, nausea, vomito, crampi addominali, dolori muscolari, febbre. In alcuni casi la malattia può interessare il sistema nervoso e scatenare conseguenze gravi. Il trattamento della listeriosi prevede una terapia antibiotica specifica, riposo e dieta leggera.