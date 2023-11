Introduzione Se non si rispettano determinate regole, il cibo consumato quotidianamente può essere responsabile di diverse problematiche di salute, le cosiddette malattie trasmesse da alimenti, che sono causate da microrganismi pericolosi e/o sostanze chimiche ad azione tossica contenute proprio negli alimenti. Per questo, è importante conoscere quali sono i comportamenti a rischio e quali sono le prassi di un'appropriata manipolazione del cibo e di sicurezza alimentare. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Malattie di origine alimentare: sintomi Dolori di stomaco

Nausea

Vomito

Diarrea I sintomi possono comparire molto rapidamente dopo il consumo dell'alimento oppure dopo giorni o addirittura settimane. Tuttavia, nella maggior parte delle malattie di origine alimentare, le manifestazioni compaiono entro 24-72 ore dall'ingestione dell'alimento.

I cibi più a rischio Gli alimenti che possono comportare maggiori problemi in termini di sicurezza alimentare, comportando dei rischi per la salute, appartengono a tre categorie. La prima è quella dei cibi deperibili, essenzialmente prodotti freschi, come frutta, verdura, formaggi non stagionati, uova, yogurt, latte, carne, che si conservano meno facilmente degli altri, caratteristica che può scatenare alterazioni qualitative. La seconda categoria è quella dei prodotti che hanno subito molte lavorazioni, poiché più un cibo è stato manipolato e più è probabile che abbia subito delle contaminazioni. I cibi manipolati sono quelli freschi non pastorizzati che contengono molti ingredienti e hanno subito vari passaggi, tipo hamburger, paste fredde già condite, paté. Infine, c'è il gruppo delle merci che contengono una percentuale elevata di acqua libera, per esempio pesce fresco, pane, frutta e verdura fresca, latte: costituiscono, infatti, un habitat ideale per la proliferazione batterica.

Sicurezza alimentare: gli errori da evitare Cuocere male i cibi

Non lavare bene frutta e verdura

Conservare nello stesso contenitore alimenti diversi

Non pulire le superfici

Interrompere la catena del freddo

Precuocere la carne

Non preriscaldare la griglia

Cuocere male i cibi La cottura non corretta dei cibi può essere responsabile di diverse malattie alimentari. È dunque fondamentale cuocere completamente gli alimenti, soprattutto pollame, carne rossa, uova e pesce. Fare poi in modo di portare ad ebollizione alimenti quali zuppe e stufati, per essere sicuri di raggiungere temperature superiori ai 70°C. Per carni rosse e pollame assicuratarsi che il siero di cottura sia chiaro e non rosso o rosato. L'ideale sarebbe l'uso di un termometro alimentare.

Non lavare bene frutta e verdura Frutta e verdura vanno sempre sciacquati con attenzione sotto l'acqua corrente, eliminando bene ogni residuo di terra. In caso contrario, il rischio è che i batteri presenti nel terreno rimangono sui cibi, provocando poi problemi di salute. La pulizia va fatta anche nel caso in cui gli ortaggi vengano sbucciati, perché nel momento in cui si toglie la buccia i batteri rischiano di essere spinti nella parte commestibile dell'alimento. Nel caso dell'insalata, sciacquare le singole foglie, poiché spesso lo sporco è intrappolato nel mezzo. Attenzione alle fette di limoni, lime e arance aggiunte alle bevande: la buccia intatta trasporta batteri, va quindi lavata bene prima.

Conservare nello stesso contenitore alimenti diversi Riporre negli stessi contenitori vegetali e carni o altri alimenti diversi è rischioso, perché può produrre una contaminazione batterica incrociata. Anche confezionare carni diverse nello stesso contenitore è problematico. Attenzione in particolare a non mettere a contatto cibi crudi e cotti poiché i primi possono contenere, anche se occasionalmente, microrganismi patogeni quali le Salmonelle. Per questo, è importante non porli mai a diretto contatto con cibi cotti, così da evitare contaminazioni incrociate. Sì anche a usare attrezzature e utensili (come coltelli e taglieri) separati per manipolare prodotti crudi.

Non pulire le superfici Le superfici su cui vengono preparati i cibi e gli utensili utilizzati vanno sempre puliti accuratamente. Questa regola vale sempre, ma a maggior ragione per gli alimenti crudi. Meglio pulire anche durante la preparazione dei cibi, in modo da non dare ai microrganismi opportunità di crescita. Non dimenticare di lavare e asciugare gli accessori usati per la pulizia poiché i microrganismi crescono molto velocemente in luoghi umidi. Altrettanto essenziale è il lavaggio delle mani prima e durante la manipolazione dei prodotti alimentari.

Interrompere la catena del freddo Per i cibi che richiedono una certa temperatura di conservazione, il non rispetto della catena del freddo può favorire lo sviluppo di microrganismi nocivi, provocando problemi sanitari e anche il decadimento organolettico dei cibi stessi. È essenziale, dunque, fare attenzione, specialmente nella stagione calda. L'ideale è riporre questi alimenti in borse termiche sin dal momento dell'acquisto e di trasferirli nel frigorifero alle idonee temperature il prima possibile. È buona norma poi scongelare i prodotti in frigorifero prima di prepararli. Dopo la loro preparazione, questi alimenti possono essere ricongelati.

Precuocere la carne Cucinare parzialmente la carne in anticipo è sicuramente utile per risparmiare tempo, ma può anche comportare rischi per la salute. Infatti, anche se poi si mette il cibo in frigorifero, si tratta di un comportamento che può favorire la proliferazione di batteri nocivi, che possono dare origine a diversi disturbi. Per tutelarsi, dunque, è sempre meglio cuocere la carne al momento.