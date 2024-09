Si può mangiare la buccia dei fichi?

È commestibile la buccia dei fichi? Anche se l'azione più comune è quella di eliminarla, la buccia dei fichi si può mangiare perché è assolutamente commestibile, a patto che sia pulita. L'unica cosa da scartare di questo frutto è il picciolo che oltre ad essere poco saporito può essere duro da masticare.

Perché mangiarla fa bene? È un'ottima fonte di fibre e pectina

È ricca di minerali, vitamine e antiossidanti La buccia della frutta in molti casi contiene elementi benefici per l'organismo e per questo mangiarla, quando questa è commestibile, non comporta controindicazioni e in caso non si sia allergici, rappresenta una buona abitudine. Tra i frutti che andrebbero mangiati senza essere pelati ci sono i fichi perché la loro buccia o pelle è ricca di fibre e pectina che migliorano la digestione e il funzionamento del transito intestinale. Inoltre, è un'ottima fonte di potassio, magnesio e calcio, preziosissimi per la salute delle ossa. Presenti anche le vitamine A, C e K e acidi fenolici e flavonoidi, considerati potenti antiossidanti che contrastano i danni causati dai radicali liberi.

Ci sono controindicazioni nel mangiarla? Anche se la buccia dei fichi si può mangiare e farlo rappresenta un toccasana, si tratta di un alimento sconsigliato per le persone con intestino irritabile, alle quali si consiglia invece di pelare questo frutto. Dovrebbero ovviamente pelarlo anche le persone allergiche alla buccia della frutta e coloro che dopo averla mangiata avvertono un leggero pizzicore o formicolio alla lingua. Potrebbe infatti trattarsi di una sensibilità eccessiva alla ficina, un enzima presente all'esterno dei fichi e che può provocare un po' di bruciore. Anche le persone con diabete dovrebbero fare attenzione, ma in questo caso non alla buccia ma al frutto in sé visto che piuttosto calorico (100 grammi di fichi apportano circa 47 chilocalorie) e ricco di carboidrati.