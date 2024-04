Si può mangiare l’avocado tutti i giorni?

Non mancano le fibre , che migliorano la digestione e la salute intestinale; gli antiossidanti che proteggono la salute cellulare; e la luteina , un toccasana per gli occhi , visto che può prevenire alcune patologie come la cataratta .

Questo ovviamente non significa che sia bandito, ma che debba essere utilizzato nei propri pasti con raziocinio e non consumato tutti i giorni . Per evitare di eccedere, un consiglio è quello di non sovrapporgli l'assunzione di altri condimenti o elementi particolarmente grassi come l' olio d'oliva o il formaggio .

Come e quando mangiarlo

I modi per mangiare l'avocado sono pressoché infiniti. Ideale per una dieta onnivora, così come in una vegetariana o vegana, può essere mangiato da solo a pezzetti, spalmato su un pezzo di pane o come ingrediente di ricette più complete.

L'importante è che sia maturo al punto giusto e che quindi la sua polpa non sia né troppo molle né troppo dura. Per conservarlo nel modo migliore e fare in modo che sia pronto quando si decide di usarlo, è necessario conservarlo in un luogo fresco e asciutto. Se quando lo si acquista è troppo duro, affiancargli banane o mele può aiutare ad accorciare i tempi di maturazione, visto che hanno la capacità di far maturare più in fretta gli alimenti con cui sono a contatto.

Se invece l'avocado sembra già maturo meglio tenerli alla larga. Ma come capire senza aprirlo se la maturazione è giusta? Tastandolo delicatamente: se risulta morbido dall'esterno significa che è pronto.

Dell'avocado si mangia solo la polpa, privata della buccia e soprattutto del nocciolo, che non è commestibile.

Invece di buttarlo però può essere usato per far nascere e crescere una nuova pianta. Farlo è piuttosto semplice, basta inserire due o tre stuzzicadenti ai lati del nocciolo e metterlo in equilibrio su un bicchiere pieno d'acqua, da tenere in un luogo caldo, come un davanzale che riceva la luce del sole o vicino a una fonte di calore come un termosifone. In questo modo in un tempo variabile da due a sei settimane dovrebbe germogliare in un tempo che va da due a sei settimane.