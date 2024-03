Si può bere il latte tutti i giorni?

Poche cose in ambito alimentare scatenano dibattiti come quelli che si creano intorno al latte. Per decenni considerato tra gli elementi più importanti di una sana alimentazione e caposaldo soprattutto della colazione, negli ultimi anni ci si è iniziati a interrogare sul fatto che faccia effettivamente bene.

Sempre più persone stanno sviluppando intolleranza al lattosio e questo, insieme ad alcune teorie secondo le quali il latte causerebbe uno stato infiammatorio a sua volta responsabile dell'insorgenza di alcune patologie, ha sicuramente contribuito ad alimentare il dibattito.

Inoltre, una delle obiezioni principali è che dopo l'infanzia il consumo di latte sia innaturale e che l'essere umano sia l'unico tra i mammiferi a non abbandonarlo una volta diventato adulto.

Non tutte queste affermazioni però sono vere e, soprattutto, nessuna da sola è sufficiente per stabilire se il latte faccia universalmente bene o male, o se un consumo giornaliero possa essere opportuno oppure no.

Senza contare che, a fare da contraltare a queste tesi, c'è l'evidenza del fatto che il latte sia una bevanda ricca di elementi preziosissimi per la salute come calcio, proteine, potassio, magnesio e vitamine.

Come sempre, dunque, le variabili in gioco sono diverse, così come ogni persona è più o meno sensibile ad esse.

